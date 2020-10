Potsdam-Babelsberg

Im Kreisverkehr am Lutherplatz in Babelsberg verlor ein Lkw am Dienstagmorgen seine Fracht. Die Getränkekisten blockieren aktuell die Fahrbahn.

Lkw verliert Fracht am Lutherplatz Quelle: Privat

Die Beräumung hat begonnen. Aber die Durchfahrt vom Kreisverkehr in die Friedrich-Engels-Straße ist vorübergehend gesperrt.

Der Verkehrsbetrieb teilt zudem mit, dass es wegen der Sperrung auf einzelnen Buslinien zu Verspätungen und Ausfällen kommt. Betroffen sind die Linien 616, 690 und 693. Die Haltestelle Rathaus Babelsberg wird von den Linien 690 und 693 derzeit nicht angefahren. Die Linie 616 hält nicht an der Haltestelle Babelsberg/Wattstraße, sondern am Rathaus Babelsberg in Fahrtrichtung Griebnitzsee.

Von Jennifer Bongards