Unfall in Potsdam: Mann rettet Fahrerin (22) aus brennendem Auto

Neu Fahrland

In der Nacht zu Freitag wurde eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Neu Fahrland schwer verletzt. Die junge Frau war mit einem Golf auf der B 2 in Richtung Groß Glienicke unterwegs und kam aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto kollidierte dort mit einer Eiche. In Folge des Aufpralls geriet der Golf in Brand und wurde vollständig zerstört.

Ein Zeuge, der kurz nach dem Unfall an der Stelle vorbeigefahren war, bemerkte das brennende Fahrzeug und half der 22-Jährigen, die das Fahrzeug über die Beifahrerseite verlassen wollte.

Der Zeuge leistete der schwer verletzten Fahrerin Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen, die die Frau in ein Krankenhaus brachten. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und veranlassten die Verständigung der Angehörigen.

