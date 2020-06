Berliner Vorstadt

In der Berliner Vorstadt fuhr am Montagmittag ein Pkw in ein Wartehäuschen der Tram. Das hat die Feuerwehr via Twitter mitgeteilt. Eine Person sei leicht verletzt worden und werde vom Rettungsdienst betreut. Im Einsatz waren Kameraden der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bornstedt.

Anzeige

Von LR Potsdam