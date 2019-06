Ein Skoda-Fahrer wollte am Montagnachmittag im Norden Potsdams einen Laster überholen. Der setzte ebenfalls zum Überholen an. Der Skoda bremst, wich nach links aus und prallte dann gegen zwei Bäume an der Landesstraße 20. Der 42-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus.