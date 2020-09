Potsdam

Der Straßenbahnverkehr in Richtung Glienicker Brücke und Babelsberg war am Donnerstag zeitweise unterbrochen. Grund war ein Unfall in der Berliner Straße.

Gegen 13.30 Uhr gab es einen Verkehrsunfall an der Einmündung der Türkstraße. Dabei fuhr ein VW Golf so auf die Fahrbahn, dass eine Straßenbahn der Linie 99, die in Richtung Babelsberg unterwegs war,d as Auto seitlich rammte. Nach ersten Angaben wurde der Autofahrer dabei verletzt.

Der Golf wurde von der Tram erfasst. Quelle: Udo Janke/dpa

Die Fahrbahn war auf Höhe der Türkstraße gesperrt. Die Unfallstelle wurde gesichert, der Patient behandelt und auslaufende Flüssigkeit gebunden. Außerdem war der Straßenbahnverkehr zwischen Platz der Einheit und Fontanestraße sowie Glienicker Brücke unterbrochen. Betroffen waren die Linien 93, 94 und 99.

Inzwischen sind Schienen und Fahrbahn wieder frei. Die Unfall-Tram muss in die Werkstatt.

Die Feuerwehr reinigt die Straße. Quelle: Udo Janke/dpa

