Potsdam

Am Dienstagmorgen kam es gegen 9.30 Uhr in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam zu einem Verkehrsunfall. In die Karambolage waren drei Fahrzeuge involviert, darunter ein Streifenwagen der Polizei.

Der Unfall ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr auf der vielbefahrenden Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Potsdam West in Höhe der Abbiegung zur Lennéstraße.

Gegen 9.30 Uhr waren die Fahrzeuge zusammengestoßen. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Quelle: Julian Stähle

Nach MAZ-Informationen hat sich bei dem Zusammenstoß keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Der Sachschaden hingegen ist groß. Keines der Fahrzeuge war nach dem Unfall weiter fahrbereit. Alle drei Pkw mussten abgeschleppt werden.

Unklar war am Dienstagmittag der Unfallhergang. Vor Ort wollte sich auf Nachfrage niemand äußern.

