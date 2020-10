Potsdam

Auf der B 273 vom Potsdamer Stadtteil Bornim in Richtung A10-Auffahrt Potsdam-Nord kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Mehrere Autos waren involviert.

Der Verkehr konnte einigermaßen weiterfließen. Quelle: Julian Stähle

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr zwischen dem Abzweig zum Obsthof und dem Kreisverkehr in Richtung Fahrland. Nach ersten Erkenntnissen stießen mehrere Pkws frontal zusammen. Offenbar war zuvor eines der Autos in den Gegenverkehr geraten war und streifte dort mehrere Fahrzeuge. Insgesamt waren vier Pkws in den Unfall verwickelt.

Polizei, Rettungsdienst und Notarzt und Feuerwehr wurden zahlreich zum Unfallort geschickt, da davon ausgegangen werden musste, dass es sich um mehrere Verletzte handelt. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Insassen untersucht werden mussten. Sie wurden beim Unfall leicht verletzt.

Das Aufgebot an Rettungskräften war enorm. Quelle: Julian Stähle

Die Polizei leitete eine Verkehrsunfallermittlung ein, um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Von MAZonline/axe