Innenstadt

Mit dem Schrecken davongekommen sind am Montagmittag in der Potsdamer Altstadt eine Mutter und ihre 9-jährige Tochter. An der Kreuzung Gutenberg- und Lindenstraße war das Mädchen mit einem Auto zusammengestoßen, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Man hatte einen Notarzt alarmiert, der Entwarnung gab. Wie der Unfall passierte, wurde nicht mitgeteilt.

Von Rainer Schüler