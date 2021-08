Babelsberg

Auf der Großbeerenstraße ist am Montagnachmittag ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 80-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand auf dem Radweg an der Großbeerenstraße in Fahrtrichtung Stern unterwegs und überquerte die Kreuzung zur Wetzlarer Straße.

80-Jähriger leicht verletzt

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer war in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Wetzlarer Straße nach rechts abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Pedelec-Fahrer und es kam zur Kollision. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

