Innenstadt.

Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen kam es am Donnerstagabend am Bassinplatz. Als gegen 18 Uhr eine VW-Fahrerin von der Straße „Platz der Einheit“ kommend auf die Kreuzung mit der Charlottenstraße fuhr, um auf der Straße „Am Bassin“ weiterzufahren, kam es zum Zusammenstoß mit einem Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Klinikum auf der Charlottenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße fuhr. Bei dem Unfall wurde die 32-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt.

Unfallbeteiligte halfen der Frau

Ein weiterer Rettungswagen musste nicht kommen. Die Rettungskräfte aus dem verunfallten Fahrzeug boten der leicht Verletzten Hilfe an. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Auch der Rettungswagen wurde vorsorglich abgeschleppt.

Von MAZonline