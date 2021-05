Babelsberg

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte am Mittwochnachmittag ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender BMW zunächst mit der linken Leitplanke und fuhr anschließend einem vorausfahrenden Opel auf. Dieser wiederum krachte daraufhin mit einem rechts neben ihm fahrenden Kia zusammen. Der 25-jährige BMW-Fahrer und die 50-jährige Fahrerin des Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten beide zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit, auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Wegen des Unfalls kam es auf der Nuthestraße in Fahrtrichtung Berliner Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Von MAZonline