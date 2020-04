Potsdam West

Am späten Mittwochabend wurde auf dem Bahndamm im Bereich der Straße Am Wildpark ein Mann von einem Güterzug erfasst. Der Mann, der nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei in der Nähe des Bahnhofs Park Sanssouci unvermittelt auf die Gleise trat, erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Wegen des Unfalls war die Bahnstrecke für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, ein Einwirken Dritter liegt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.

Von MAZonline