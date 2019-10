Polizei gibt Unglückskarussell wieder frei

Innenstadt

Das „ Playball“-Fahrgeschäft, auf dem am Sonntagnachmittag beim Oktobervolksfest im Lustgarten eine 29-jährige rumänische Mitarbeiterin ums Leben gekommen ist, dreht sich wieder. Nach einem Probelauf am Dienstagabend gab die Polizei den Twister am Mittwoch wieder frei, erfuhr die MAZ am Donnerstag beim Brandenburgischen Schaustellerverband „Sanssouci“, der das Fest ausrichtet. Ein Gutachter hatte offenbar keine technischen Probleme gefunden.

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung wird jetzt noch gegen zwei Mitarbeiterinnen des Fahrgeschäfts ermittelt, die den „ Playball“ am Sonntag bedient haben. Medienberichten zufolge hatte die Rumänin noch den Sicherheitsbügel einer Gondel arretieren wollen, als das Karussell anlief. Sie wurde von der sich aufrichtenden Plattform geschleudert und stürzte mehrere Meter tief ab. Der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen; sie starb am Unfallort. Sie war in dem Geschäft zusammen mit ihrem Lebensgefährten beschäftigt.

Rund 80 Schausteller und Angestellte hielten am Dienstagmittag einen Gedenkgottesdienst für die verunglückte Frau ab.

Von Rainer Schüler