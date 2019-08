Bangkok/Potsdam

Lottas Reise der Hoffnung führt nicht nur über Ländergrenzen hinaus. Lottas Reise der Hoffnung verlangt jeden Tag auch ihr und ihrer Familie vieles ab, Mut vor allem, Geduld und Vertrauen. „Alles wird gut“, sagt Lottas Mutter Sandra Rathgeber zu ihrer Kleinen, sagt es zu Lottas Schwestern, die zu Hause geblieben sind und zur Schule gehen, sagt es zu Verwandten, Freunden und vielleicht am lautesten zu sich selbst: „Alles wird gut.“

MAZ-Leser haben’s möglich gemacht

Seit zwei Wochen schon istdas Mädchen aus Potsdam, das an einer sehr seltenen und unheilbaren Nervenkrankheit leidet, zu Besuch in Thailand. In der Hauptstadt Bangkok macht die Vierjährige eine Stammzellentherapie, die in Deutschland nicht angeboten wird und für die MAZ-Leser und viele andere hilfsbereite, mitfühlende Menschen 30 000 Euro gespendet haben.

Lotta spricht Englisch – jeden Tag ein bisschen mehr

„Es geht uns super gut“, sagt Sandra Rathgeber am Handy – sie kann ihr Glück noch immer nicht fassen. „ Lotta ist so tapfer und fröhlich wie wir sie kennen – und sie spricht Englisch, jeden Tag ein bisschen mehr! Das Hospital ist so, so, toll. Es ist unglaublich! Lotta wird hier so betüddelt und beknuddelt – so viel Herzlichkeit habe ich noch nie erlebt.“ Und doch: Die Tage in der Klinik sind schwer. „Es ist verdammt hart, wenn du dein Kind in den OP-Bereich bringst“, sagt Sandra Rathgeber. Bisher habe Lotta die Eingriffe zwar gut überstanden. Immer mal wieder fließen aber auch Tränen. „Lotti, ich hoffe, du verstehst eines Tages, dass all das nur zu deinem Besten war...“

Der Schmerz und die Angst der anderen

Wie Sandra Rathgeber geht es in der Klinik vielen Familien. „Unsere Nachbarn hier kommen aus Peru, aus Portugal, Afrika – sie kommen von überall. Auch sie tragen große Schicksale mit sich. Auch sie hoffen und bangen.“ Wenn man sich in der Klinik über den Weg läuft, wenn man vor den Behandlungszimmern sitzt und wartet, sehe man sich an und spüre den Schmerz und die Angst des anderen.

Das Ziel ist, die Krankheit auszubremsen

Drei von vier geplanten Eingriffen hat Lotta bereits hinter sich. Weil bei ihrer Krankheit – eine Kombination aus einer spastischen und einer spinocerebellären Ataxie – Nervenzellen des Kleinhirns und des Rückenmarks absterben, bekommt sie in Bangkok Stammzellen-Injektionen. Ziel ist es, die verlorenen Nervenzellen zu regenerieren und die tödlich verlaufende Krankheit zumindest zu verlangsamen.

Kleine Ausflüge zwischen den Therapieblöcken

Lotta hat es sich im Patientenzimmer bunt eingerichtet. Über’m Bett hängt ein Schutzengelchen mit rosa Woll-Zöpfen und Ringelstrümpfen. Anton, der Plüschelefant, ist dabei. Pepa Wutz, das lustige Schweinchen. Ein Traumfänger und natürlich ein Foto von den drei großen Schwestern – Lottas Mädels lachen auf dem Bild. Viel Zeit verbringt Lotta hier nicht, denn ihr Zeitplan ist straff: Physiotherapie, Massagen, Schwimmen, Akupunktur, Check-ups. Die Pausen nutzen Lotta und ihre Mama für kleine Ausflüge. Vor dem Schlafengehen lesen die beiden Post von Zuhause. „So langsam macht sich das Heimweh breit“, sagt Sandra Rathgeber. Gleichzeitig fürchte sie sich vor dem Tag, an dem sie die Koffer packen muss. „Die Menschen tun so viel für uns – und das mit vollem Herzen. Das wird ein schwerer Abschied.“

Das Spendenkonto für Lotta beim Potsdamer Verein „Einzelfallhilfe Manufaktur“ bleibt weiter offen.

