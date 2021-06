Potsdam

Ein Gespinst geht um im Potsdamer Weltkulturerbe: Im Park Sanssouci hängen in Büschen und Bäumen dichte, weiße Netze, im Marlygarten und rund um die Häuser der Gartendirektion zu Füßen des Schlosses sind Sträucher von dem Gewebe sogar schon komplett überzogen. Spaziergänger halten an den skurrilen Formationen inne – rätseln, staunen oder ekeln sich. Wer genau hinsieht, entdeckt: Die Gespinste sind bevölkert. Blassgelbe Raupen tasten sich in dem Gewebe voran. Was hat es mit den Nestern auf sich? Droht Potsdams berühmtester Grünanlage nach der Miniermotte und dem Eichenprozessionsspinner, nach zu heißen und zu trockenen Sommern und dem Buchsbaumzünsler erneut Gefahr?

Befall hat sich durch Dürresommer verstärkt

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) gibt Entwarnung. „Das Phänomen ist keineswegs neu, hat sich aber wohl durch die vergangenen Dürresommer verstärkt“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee auf Anfrage der MAZ. Der Befall sei mehr oder weniger in allen Potsdamer Parks zu beobachten. „Es handelt sich um die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte“, erklärt Kallensee. „Die Tiere sind harmlos und eine wichtige Nahrungsquelle für unsere Vögel und deren Nachwuchs. – Also keine Katastrophe, sondern reine Natur, die das selbst regelt.“

Laut Naturschutzbund (Nabu) leben in Mitteleuropa mehr als 90 Arten solcher Gespinstmotten. Sie gehören sie zu den Schmetterlingen und befallen bevorzugt Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Weißdorn, Schlehe, Pappel und Weide, gelegentlich aber auch Obstbäume. Die Raupen der Gespinstmotte überziehen die befallene Pflanze mit einem seidigen Gespinst – dieses dient den Raupen als Schutz vor Fressfeinden wie Vögeln und vor Regen. Die Raupen ernähren sich von Blättern: Unter dem Schleier fressen sie die Pflanze, auf der sie leben, komplett kahl, wandern dann an den Stammfuß und verpuppen sich. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen schließlich die Gespinstmotten und legen wiederum Eier an ihrer Wirtspflanze ab.

Auf keinen Fall mit Gift bekämpfen

Der Nabu bittet darum, die Insekten auf keinen Fall mit Gift zu bekämpfen. Die Schlösserstiftung entspricht diesem Wunsch und wird die Gespinste lassen wie sie sind. Ein Trost: Den Sträuchern und Bäumen schadet der Befall laut Nabu nicht: „Noch im gleichen Jahr des Befalls treiben sie wieder aus.“

Bisher kaum Eichenprozessionsspinner

Eine echtes Risiko für Baum und Mensch ist hingegen der Eichenprozessionsspinner, den auch die Stiftung und die Landeshauptstadt einst mit Gift-Überflügen aus der Luft bekämpft haben und zurückdrängen konnten. Zwar ist seit einigen Jahren kein nennenswerter Befall festzustellen, dennoch warnen in den Parks noch immer Schilder vor dem Nachtfalter und dessen mit giftigen Brennhaaren bewehrten Raupen – sie können bei Menschen schlimme allergische Reaktionen auslösen.

Im Park Sanssouci Park – hier an der Gartendirektion – macht sich die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte in Büschen und Bäumen breit. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Zeichen stehen weiterhin auf Hoffnung: „Eichenprozessionsspinner wurden – noch – nicht entdeckt“, sagt Frank Kallensee. „Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass die kühle Witterung der vergangenen Wochen zum einen die Entwicklung der Raupen beeinträchtigt und zum anderen dafür gesorgt hat, dass die Vegetation quasi drei bis vier Wochen im Rückstand ist – was sich wiederum auf die Nahrungskette auswirkt.“

Erste Buchsbaumzünsler entdeckt

Auch der 2017 erstmals in den Potsdamer Parks aufgetretene und wegen seiner verheerenden Fress-Bilanz höchst gefürchtete Buchsbaumzünsler zeigt sich – zum Glück – nur zögerlich. „Exemplare des Buchsbaumzünslers sind bislang nur an wenigen Orten, zum Beispiel am Klosterhof an der Friedenskirche im Park Sanssouci und im Schlossgarten Charlottenburg in Berlin, festgestellt worden“, sagt Kallensee. Die Stiftung habe den Befall bereits „mit ökologisch verträglichen Mitteln auf biologischer Grundlage“ bekämpft.

Von Nadine Fabian