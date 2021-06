Potsdam

Beim diesjährigen THE-Ranking der U 50 – der Universitäten unter 50 Jahren – belegt die Universität Potsdam mit Position 30 von 475 gerankten Hochschulen aus 68 Ländern wieder einen Spitzenplatz. In Deutschland reiht sie sich im zweiten Jahr in Folge auf Platz 3 hinter den Universitäten Duisburg-Essen und der Jacobs-Universität Bremen ein. Das teilte die Hochschule am Donnerstagvormittag mit. Im weltweiten Vergleich liegt die Potsdamer Hochschule ungefähr gleichauf mit der Griffith University Australien und der Vita-Salute San Raffaele Universität in Italien.

„Im dreißigsten Jahr ihres Bestehens ist die Universität Potsdam bei den ‚jungen‘ Universitäten inzwischen eine etablierte Größe“, kommentierte Präsident Oliver Günther das Ergebnis. „Die gute Platzierung unterstreicht, was wir in den letzten Jahren auch international erreicht haben. Dem Engagement und der harten Arbeit unserer Professoren, Dozierenden, Studierenden und aller Mitarbeitenden ist es zu verdanken, dass die Universität Potsdam – als immer noch junge Universität – bereits einen ausgezeichneten Ruf in der Welt besitzt und inzwischen immer mehr Studierende aus dem Ausland auf unseren Campus zieht.“

Wie beim großen internationalen Ranking werden auch beim THE-Ranking der jungen Universitäten insgesamt fünf Säulen bewertet – Lehre, Forschungsstärke, Zitationen, Wissenstransfer sowie internationales Ansehen. Allerdings misst das Ranking der „jungen“ Universitäten dem Faktor Reputation, bei dem alteingesessene Wissenschaftseinrichtungen von ihrer teilweise jahrhundertelangen Tradition profitieren, weniger Gewicht bei.

Die THE-Rankings gehören neben dem Academic World University Ranking (AWUR) und dem QS World University Ranking zu den bedeutendsten weltweiten Universitätsrankings. Seit 2012 gibt THE zusätzlich das „Young University Ranking“ heraus, um die Mission und Leistung der jungen aufstrebenden Universitäten im internationalen Vergleich angemessen abbilden zu können. Die Universität Potsdam beteiligt sich seit 2017 aktiv an den THE-Rankings und ist seit diesem Jahr auch bei den jungen Universitäten äußerst erfolgreich, was die Attraktivität der Potsdamer Alma Mater auch im internationalen Raum unterstreicht.

