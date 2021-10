Potsdam

Aktuelle Corona-Tests haben Nachteile. Entweder sie sind schnell, aber relativ ungenau (Antigentests). Oder sie sind sehr genau, aber die Auswertung dauert (PCR-Tests). Doch die Forschenden um die Potsdamer Uni-Professorin für Immuntechnologie, Katja Hanack, haben eine andere Methode. Und die ist nicht mal ganz neu.

Antikörper aus Immunzellen

Seit 2015 forscht und lehrt die Biologin an der Universität Potsdam und findet mit Corona die ideale Gelegenheit für die Anwendung ihrer neue Methode. Ihre Technik: Sie gewinnt aus lebenden Immunzellen sogenannte Antikörper. Damit kann sie nicht nur zum Beispiel bestimmte Viren absolut sicher nachweisen, sondern auch die Grundlage für Medikamente liefern.

„Wir haben unsere neue Technologie schon immer angewandt“, sagt Hanack der MAZ, „aber durch Corona haben wir ein ganz konkretes Anwendungsbeispiel bekommen.“ Kurz nach Beginn der Pandemie ging Hanack eine Partnerschaft mit der Berliner Charité und den regionalen Unternehmen Cell-Trend, Sifin und Wimedko ein, um ein neues diagnostisches Verfahren zu entwickeln, mit dem man wie bei einem Schnelltest eine Infektion mit dem Virus sofort nachweisen könnte – mit dem großen Unterschied, dass dieser Nachweis anders als die bisher existierenden Schnelltests einen Einblick in die gesamte Immunantwort geben kann.

Lymphozyten mit dem Bauplan für Antikörper gegen Viren

Wie vor der Pandemie auch nutzen Hanack und ihre Teamkollegen zu diesem Zweck lebende Zellen des Immunsystems, sogenannte B-Lymphozyten aus dem Blut, eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Diese Lymphozyten „wissen“, wie man Antikörper gegen Eindringlinge baut. Antikörper sind sehr komplizierte Eiweiße, die an ganz bestimmte Stellen des Virus oder der Bakterie andocken und diese so blockieren. Außerdem markieren sie den Eindringling. Das aktiviert Fresszellen des Blutes, die das ganze Paket in sich aufnehmen und so unschädlich machen.

Hanack hat nicht nur gelernt, aus der Vielzahl der B-Lymphozyten diejenigen herauszufinden, die nach einer Infektion auf das Sars-CoV-2 programmiert sind, sondern auch, diese aktiven B-Lymphozyten in einem aufwendigen Verfahren außerhalb des Körpers zu züchten und für eine lange Zeit am Leben zu erhalten. Hanack kennt auch einen besonderen Trick, um dann diese B-Lymphozyten zur stärkeren Produktion von Antikörpern anzuregen, als sie das von sich aus tun würden – den verrät sie allerdings nicht.

Potsdamer Forscher nutzen Proben von Genesenen

Für ihr neuestes Projekt hat sie Blutproben von Spendern verwendet, die eine Corona-Infektion überstanden hatten. Folglich hatten deren B-Lymphozyten Kenntnis vom Sars-CoV-2-Virus und bauten auch Antikörper gegen dieses. Genau mit diesen B-Lymphozyten aus der Blutspende bauten Hanack und ihr Team ihre Zelllinien auf.

In der praktischen Anwendung würde für einen neuen Coronatest etwas Blut aus der Fingerkuppe der Testperson genommen. Bei einer Infektion mit Corona würde auf einem Testpapier dieses Blut zusammen mit den künstlich gewonnenen Antikörpern und einem Enzym eine Farb-Veränderung bewirken. Die Infektion wäre damit eindeutig nachgewiesen.

Charité kann nun die Hülle des Coronavirus nachbauen

Der große Unterschied zu den bisherigen Schnelltests ist: Antikörper reagieren auf die ganze Hülle des Sars-CoV-2-Virus und nicht nur auf dessen bekanntes Spike-Protein. Die Reaktion der Antikörper auf die Virushüllen kann Hanack und ihr Team bereits testen. Die Berliner Charité kann die funktionslosen Hüllen von Sars-CoV-2 nachbauen.

„Mit diesem Test können die unterschiedlichen Immunantworten besser untersucht werden“, sagt Hanack. So kann das gesamte Spektrum der Immunantworten angeschaut werden, während die aktuellen Tests nur einen Teil dieser abbilden.

Künstliche Antikörper nutzbar für Corona-Medikamente

Die große Schwierigkeit ist es, die Zelllinien so am Leben zu erhalten, dass sie verlässlich Antikörper in großer Menge und gleicher Qualität herstellen. Menschliche Immunzellen sind sehr anspruchsvoll. Eine kleine Änderung in der Umgebung – schon kann die Aufzucht scheitern. Das bestätigt auch die Mitarbeiterin von Hanack, Anja Hönow, die mehrere solcher Zuchtlinien hütet: „Manchmal habe ich schon schlaflose Nächte deswegen“, sagt sie. Der Aufwand kann sich aber lohnen, denn die Methode hat noch weitere Vorteile.

Die künstlich erzeugten Antikörper, die das Virus markieren, könnten nicht nur direkt als Grundlage von Medikamenten dienen, Hanack sieht mit ihnen auch die Möglichkeit gegeben, die Covid-19-Erkrankung besser zu verstehen. „Warum Menschen so unterschiedlich erkranken, ist bisher nur unzureichend geklärt“, sagt sie. Würde man die Antikörper-Spektren unterschiedlich Erkrankter miteinander vergleichen, würde man besser verstehen, wie ihr Körper jeweils auf das Virus reagiert. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir so einen Test brauchen“, sagt Hanack. Auf der Grundlage solcher Testreihen ließen sich künftig genauere Diagnosen und vielleicht sogar Therapien entwickeln.

Momentan ist es das Ziel des Konsortiums, für die möglichen Schnelltests eine CE-Zertifizierung der EU zu erhalten und diese auf den Markt zu bringen. Ein Prototyp wurde bereits im Mai vorgestellt. Aber auch das größere Ziel bleibt im Visier der Potsdamer Forscher. „Unser Partner Wimedko hat schon eine Biodatenbank mit entsprechenden Proben aufgebaut.“ Diese werden genutzt, wertvolle Erkenntnisse über den konkreten Verlauf von Covid-19 zu gewinnen.

