Die Ansage ist freundlich, aber bestimmt: „Bitte den Mund weit öffnen und einmal Aaah sagen.“ Dann wird das Teststäbchen tief in den Rachen geschoben, kurz darauf ist die Nase dran. Weil die ein bisschen läuft, muss sie erstmal geputzt werden. „Aber bitte nicht doll schnauben, sondern nur leicht abwischen, damit die Schleimhäute noch benetzt sind“, ermahnt Max Bondy. Der 33-Jährige ist der Stationsleiter der Potsdamer Unicorn-Teststelle Am Neuen Markt, testet vor Ort auch selbst und hat die Lage immer fest im Blick. Gibt Hilfestellungen, leitet an oder greift korrigierend ein, wenn es sein muss.

Bondy hat die Teststelle in der Potsdamer Innenstadt mit aufgebaut, im Januar startete er mit einem achtköpfigem Team, inzwischen arbeitet er mit rund 100 Mitarbeitenden zusammen. „Die acht vom Anfang sind immer noch dabei und ich muss sagen, ich bin echt stolz auf sie“, sagt er. Die meisten kommen eigentlich aus der Event- oder Gastronomiebranche und haben sich dann bei Bondy zu Testern schulen lassen.

Die Teststelle Unicorn Am Neuen Markt hat ein Zelt mit 12 Testkabinen und einem kleinen Labor aufgebaut. Quelle: Sarah Kugler

Bondy ist eigentlich Fotograf

Er selbst ist eigentlich Fotograf und hat vor der Pandemie viel im dokumentarischen Bereich gearbeitet. „Mein Geld habe ich auf Messen verdient, aber die finden ja derzeit überhaupt nicht statt.“ Um nicht zu Hause rumzusitzen, hat der Berliner bereits im letzten Jahr angefangen in verschiedenen Bereichen auszuhelfen: Für Impfzentren richtete er Computer ein, für Berliner Schülerinnen und Schüler Tablets. Irgendwann fragte Unicorn-Chef Florian Kosak ihn, ob er die Teststelle mit aufbauen würde. „Und jetzt bin ich hier“, sagt Bondy und lacht.

Erst am Freitag wurde das Unicorn-Testcenter mithilfe eines großen Zeltes im Hof erweitert, vor Ort können jetzt in 12 Testkabinen bis zu 5000 Tests pro Tag ausgeführt werden. Getestet wird sieben Tage die Woche. Die 100 Mitarbeitenden werden in insgesamt 14 Schichten aufgeteilt und arbeiten meistens sechs Stunden pro Schicht. „Ein routinierter Tester schafft 20 bis 30 Tests pro Stunde“, sagt Bondy. Im Schnitt dauere ein Abstrich zwei bis drei Minuten.

5000 Tests pro Tag In dem neu eröffneten Testzelt Am Neuen Markt können in der Unicorn-Schnellteststelle 5000 Test pro Tag abgestrichen werden. Getestet wird sieben Tage die Woche, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und am Wochenende von 8 bis 19 Uhr. Termine sollten online unter www.schnelltestpotsdam.de gebucht werden. Dadurch werden vor Ort die Wartezeiten verkürzt. Nach erfolgreicher Terminvergabe, muss man noch seine Daten registrieren und erhält dann per Mail einen QR-Code, den man im Testcenter vorzeigen muss. Der kostenlose Schnelltest wird in Rachen und Nase abgestrichen und sofort ausgewertet. Das Ergebnis kommt etwa eine halbe Stunde später per Mail. Fällt der Test positiv aus, wird das Ergebnis an das Gesundheitsamt weitergeleitet, das die entsprechende Person dann kontaktiert. Unicorn informiert außerdem per Anruf über positive Testergebnisse. Am Neuen Markt können auch PCR-Tests durchgeführt werden. Die kosten allerdings 119 Euro, auch eine Express-Variante für 199 Euro gibt es, mit welcher das Ergebnis laut Betreiber direkt am selben Tag vorliegt.

Strenge FFP2-Maskenpflicht

Nur um Schnelligkeit und Effizienz geht es bei Unicorn allerdings nicht. „Mir ist ganz wichtig, dass unsere Mitarbeitenden nicht vergessen, dass sie Menschen vor sich sitzen haben“, sagt Bondy, der alle neuen Tester und Testerinnen schult. Das passiere oft automatisch, wenn die Testpersonen ihre Maske runternehmen. „Dann siehst du das gesamte Gesicht, eventuelle Unsicherheiten, darauf gehen wir auch ein.“ Wenn es die entsprechende Person erlaubt, legt er auch mal beruhigend die Hand auf den Arm. „Hier sollen alle ein Gefühl von Sicherheit beim Testen haben.“ Empfindlich werde er, wenn Eltern ihre Kinder unter Druck setzen.

„Oft nehme ich mir die Eltern dann kurz zur Seite.“ Mit solchen Situationen umgehen zu können, die Ruhe zu bewahren, ist für Bondy wichtig. „Wer hier arbeitet, muss neben Zuverlässigkeit auch Empathie mitbringen“, sagt er.

Alle Mitarbeitenden werden selbst getestet

Zum allgemeinen Schutz werden alle Mitarbeitenden vor ihrer Schicht selbst getestet, Bondy ist inzwischen so routiniert, dass bei ihm während des Rachenabstriches kein Würgereiz einsetzt. „Den habe ich mir abtrainiert“, sagt er und lacht. Auf dem Testgelände gilt zudem strenge FFP2-Maskenpflicht. „Ich ermahne dahingehend immer wieder alle, auch in den Pausen.“ Wer zum Testen vorbeikommt und seine Maske vergessen hat, bekommt übrigens auch eine vor Ort.

Die testenden Mitarbeiter tragen zusätzlich zur FFP2-Maske auch noch ein Haarnetz, einen medizinischen Kittel, Handschuhe und ein Gesichtsvisier. „Alles wird regelmäßig fachgerecht entsorgt und alle Flächen ständig desinfiziert“, sagt Bondy.

Max Bondy ist der Stationsleiter des Testzentrums am Kutschstall. Quelle: Varvara Smirnova

„Ich habe das Gefühl etwas Relevantes zu tun.“

Tatsächlich riecht es im gesamten Zelt nach Desinfektionsmittel, am stärksten hinter den Testkabinen, im hauseigenen Labor. Hier werden die Schnelltests sofort ausgewertet: „Das Wattestäbchen kommt in eine Pufferlösung, die dann auf eine Testkartusche geträufelt wird“, erklärt Bondy. In der Regel wisse man nach etwa fünf Minuten, ob jemand positiv sei, nach rund 20 Minuten stünde das endgültige Ergebnis fest.

Viel Privatleben hat Bondy wegen seines ständigen Einsatzes nicht, wie er erzählt. Oft ist er schon vor 5 Uhr wach und überlegt, was zu tun ist. „Meine Kollegen müssen mich oft daran erinnern, mal etwas zu essen oder dass ich kurz auch mal ohne Maske atme“, sagt er und lacht. Belasten würde ihn seine Arbeit allerdings nicht: „Ich gehe darin auf, mache etwas, was auch stattfindet und habe das Gefühl etwas Relevantes zu tun.“

Von Sarah Kugler