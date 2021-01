Potsdam

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Potsdam bleibt seit Wochen hoch, es sterben in der Stadt fast täglich Menschen an Covid-19 – und trotzdem müssen an der Universität Potsdam immer noch Studierende zusammenkommen, um Prüfungen ablegen. Eine Situation, mit der ein Student der Volkswirtschaftslehre (VWL) aus Potsdam nicht abfinden will – und die er für unverantwortlich hält.

Der junge Mann, der aus Sorge vor negativen Folgen für sein Studium anonym bleiben möchte, schrieb der MAZ, es sei ihm ein Rätsel, warum immer noch so viele Prüfungen als Präsenzklausur in einem Hörsaal stattfinden. „Viele davon könnten ohne Probleme in ein Onlineformat überführt werden.“ Eine Gefahr für die Gesundheit der Studierenden sei bei den aktuellen Zahlen nicht mehr auszuschließen.

Viele ähnliche Beschwerden beim Asta

Auch dem Asta der Universität sind solche Klagen bekannt. Der Referent für Campuspolitik, Oliver Timm, hält die Prüfungspraxis „in der derzeitigen Lage“ ebenfalls für „mehr als unverantwortlich“. Man habe sich wegen der vielen Präsenzprüfungen nicht nur an die Hochschulleitung, sondern auch an die Kommilitonen gewandt, teilt Timm auf MAZ-Anfrage mit. Viele Studierende seien unzufrieden.

Der VWL-Student berichtet, dass im Sommer vier von sechs Klausuren online stattfanden. „Dieses Semester lediglich zwei von sechs. Trotz viel höherer Fallzahlen in diesem Prüfungszeitraum“. Der Bachelor-Student weist nicht nur auf die Aerosole hin, die sich in einem Raum mit 50 Prüflingen trotz Abstand verbreiten könnten, er sorgt sich auch wegen der Anreise.

Weite Anreise für die Prüfungen

Er selbst komme aus Berlin und fahre mit dem Bus und der S-Bahn. „Viele Studierende sind aktuell sogar in ihr Heimatbundesland gereist und müssten somit zu den Präsenzprüfungen weit anreisen“, schreibt er. Während einer Klausur könnten die Abstände zwar eingehalten werden. „Davor und danach jedoch nicht, besonders nicht in Bus und Bahn“, so der Bachelor-Student.

„Einige meiner Kommilitonen müssen nun Präsenzklausuren verschieben, da sie zur Risikogruppe gehören oder sich schlicht und einfach nicht infizieren wollen“, erläutert er. „In all meinen Lerngruppen regt sich Widerstand. Nur leider konnten wir bisher rein gar nichts erreichen.“ Das Lehrpersonal und die Verwaltung sträube sich.

Universität weist Kritik zurück

Die Universität Potsdam wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die Hochschule räume der Gesundheit ihrer Studierenden und Mitarbeiter höchste Priorität ein, betont Sprecherin Silke Engel. Daher habe sie alles getan, um den Präsenzbetrieb weitgehend durch digitale Lehre zu ersetzen. Engel nennt unter anderem den Ausbau der IT-Infrastruktur. „Was wir nicht machen wollten, ist, die gültigen Studienordnungen außer Kraft setzen.“ Bestimmte Module in den Studienfächern setzten „mit Bedacht“ eine Präsenzprüfung voraus. Änderungen wären zwar denkbar, doch nur auf Kosten der Inhalte. Solle ein Studium wirklich bestimmte Kompetenzen vermitteln, wären grundlegende pandemiebedingte Änderungen der Lehrpläne nicht sinnvoll, erläutert Engel. „Vielmehr setzen wir die dadurch bedingten Anforderungen durch flexible Lösungen um.“

Die größten Hindernisse für ausschließlich digitale Prüfungen seien die Datenschutz-Grundverordnung und das Brandenburgische Datenschutzgesetz. „Es braucht hier mehr als einen Sommer, um gemeinsam zu neuen Ansätzen zu gelangen“, sp Engel. „Nicht umsonst setzt man sich aktuell bundesweit mit dieser Herausforderung auseinander.“

Der Lockdown sei von der Politik nicht als Auslöschung des öffentlichen Lebens konzipiert, so Engel. „In begrenztem Umfang werden daher Präsenzprüfungen angeboten, um den Studierenden den Studienfortschritt zu ermöglichen.“ Nichts zuletzt gäbe es auch Studenten mit gegenteiliger Forderung, sie wollten die Online-Angebote aus rechtlichen und Datenschutzgründen aushebeln. Die Uni habe sich für ein „ausgewogenes Angebot“ entschieden, „so dass jede und jeder – wenn auch vielleicht nur in begrenztem Rahmen – Prüfungen ablegen kann“. Einschränkungen und kurzfristige Lösungen müssten in einer solchen Ausnahmesituation in Kauf genommen werden. Eine solche „kurzfristige Lösung“ könne bei bestehenden Sorgen auch der Verzicht auf Prüfungen sein. Eine ähnliche Lösung sieht auch der Asta. Die Uni werte zurzeit alle Prüfungen, an denen man nicht teilnehme, als Rücktritt vom Kurs. Den könne man später „ohne Nachteile“ nachholen, so Timm.

