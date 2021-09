Potsdam

Die Universität Potsdam erhält rund vier Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Digitale Infrastrukturen an brandenburgischen Hochschulen stärken“ des Landes Brandenburg. Insgesamt stehen den brandenburgischen Universitäten und Fachhochschulen 9,6 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld können sie ihre digitale Infrastruktur ertüchtigen und ausbauen.

Die Universität Potsdam will dank des Gelds auch technisch vorankommen. Die Qualität von Aufzeichnungen, Streamings und Web-Konferenzen soll besser werden.

Auch in Personal wird investiert

In personeller Hinsicht sollen mit der Zuwendung sogenannte eAssistants finanziert werden. Zusammen mit den E-Learning-Koordinatoren der Fakultäten sollen sie Lehrende bei der digitalen Lehre unterstützen. Nicht zuletzt soll es zusätzliche Leihgeräte für Studierende, eine neue Videoplattform für barrierefreie Lernvideos sowie weitere E-Book-Pakete geben.

Uni-Präsident Oliver Günther will die Erfahrungen mit digitaler Lehre in den Zeiten des Lockdowns 2020 und 2021 nutzen, um das Präsenzangebot der Hochschule um dauerhafte digitale Angebote zu erweitern. „Wir werden viel in mobile Technik investieren, sodass im Wintersemester Lehrszenarien umgesetzt werden können, die unseren Schwerpunkt auf der Präsenzlehre zielführend mit dem Einsatz digitaler Formate kombinieren – zum Beispiel über Online-Angebote für die Vermittlung von Standardinhalten“, so Günther. Zentral bleibe aber die Ausbildung auf dem Campus selbst.

Von Rüdiger Braun