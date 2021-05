Potsdam

Die Universität Potsdam und ihr Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment wollen in einem dreijährigen Pilotprojekt Strategien gegen Rassismus und Antisemitismus in Schule und Unterricht entwickeln und diese auch in der Lehramtsausbildung vermitteln. Das vereinbaren beide Einrichtungen jetzt in einem sogenannten Letter of Intent. Das Dokument wurde am Mittwoch unter anderem von Präsident Oliver Günther, Marina Chernivsky, der Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment an der Universität und Christoph Schulte, dem Leiter der Jüdische Studien und Philosophie, unterzeichnet.

Es gehe um Maßnahmen, die nachhaltig seien, sagte die Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment, Chernivsky. „Das Wissen kommt nicht von alleine, das muss erarbeitet werden.“ Antisemitische Vorfälle seien Teil des Schulalltags. Das wisse man aus Studien und Berichten von Betroffenen. „Es braucht dringend die Befähigung von Lehrkräften, mit allen Formen des Antisemitismus im Bildungswesen professionell umzugehen“, so Chernivsky.

Anschläge von Hanau und Halle waren der Anlass

Der Professor für Jüdische Studien und Philosophie, Christoph Schulte, sagte, dass insbesondere der antisemitische Anschlag von Halle und die rassistischen Morde von Hanau Forschende der Universität Potsdam und außeruniversitärer Institute wie dem Moses Mendelssohn Zentrum veranlasst hatten, schon bestehende Initiativen zu verstärken und schließlich in die Lehrerbildung einfließen zu lassen.

Schon 2020 organisierten Professorinnen und Professoren der Universität eine Ringvorlesung und mehrere Workshops, die sich mit Strategien gegen Rassismus und Antisemitismus, insbesondere in Schule und Unterricht, befassten. Die Unterzeichner der Initiative denken daran, diese Inhalte künftig in einem Modul der Lehrerausbildung der Universität zu bündeln. Potsdam ist das Zentrum der brandenburgischen Lehrerausbildung.

„Als einzige lehrerbildende Hochschule Brandenburgs stehen wir in der Verantwortung, die künftigen Lehrerinnen und Lehrer für diese Probleme zu sensibilisieren und auf die damit verbundenen Herausforderungen in ihrem Beruf vorzubereiten“, erklärt der Professor für Jüdische Studien, Schulte, der auch Mitinitiator des Papiers ist.

Gideon Botsch, Leiter der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle zu Antisemitismus und Rechtsextremismus am Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum, hofft, dass man durch die Initiative zu einer diskriminierungssensiblen Schule komme. An der Universität Potsdam ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sollen solche Phänomene besser erkennen und Vorurteilen, antisemitischen Äußerungen und rassistischen Vorfällen entschieden begegnen können.

Von Rüdiger Braun