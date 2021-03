Potsdam

Eines ist jetzt schon klar: Der Wissenschaftliche Salon der Universitätsgesellschaft Potsdam wird ab dem 15. April wieder seine Pforten öffnen – allerdings diesmal digital. War der Salon früher ein Kreis geladener Gäste, wird die Veranstaltung nun via Internet allen Interessierten offen stehen. In diesem Semester wird es unter anderem um das Wirken des Physik-Pioniers Wilhelm Conrad Röntgen gehen. Fakt ist: Bei den Freunden, Förderern und Ehemaligen der Universität hat man sich gut an die Bedingungen der Pandemie angepasst – und ist bei den Mitgliederzahlen mittlerweile sogar auf Expansionskurs.

Rund tausend Mitglieder zählt der Verein im 30. Jahr seines Bestehens. „Jetzt wollen wir einen strammen Kurs auf die 1500-Mitglieder-Perspektive nehmen“, erklärt Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD), der Vorsitzender im Beirat der Gesellschaft ist, im MAZ-Gespräch. Etwa 180 Professorinnen und Professoren befinden sich unter den Mitgliedern, zudem 80 Firmen. „Uns liegt daran, dass wir noch mehr Studierende und Professoren finden“, wirbt Jakobs für die weitere Stärkung der Gesellschaft, die er als „das flexible Spielbein der Universität“ beschreibt. Flexibel zum Beispiel in dem Sinne, dass sie auch Mittel für Veranstaltungen einwerben kann, die Nicht-Studierenden offen stehen. Schon als Rathaus-Chef lag Jakobs das Thema „Stadt der Wissenschaften“ am Herzen – immerhin ist Potsdam deutschlandweit die Stadt mit der höchsten Wissenschaftlerdichte.

Die Universität Potsdam verteilt sich auf mehrere Campus-Areale – hier der Campus Golm. Quelle: Ulf Böttcher

Nächstes Ziel der Universitätsgesellschaft ist es, ihre Angebote noch passgenauer zu machen. Heißt: Einzelne „Kapitel“ sollen sich auf die Arbeit eines bestimmten Fachbereichs fokussieren. Etliche „Kapitel“ – etwa für Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Mathematik-Naturwissenschaften oder das Schul-Kapitel – wurden bereits ins Leben gerufen. Weitere „Kapitel“ befinden sich in Gründung, zum Beispiel bei der Jüdischen Theologie und den Juristen. Was auch noch neu ist: ein Mentoring-Programm für Studierende. Bei den Ernährungswissenschaften hat man bereits vorgemacht, wie es geht: Im Oktober gaben Experten Berufstipps aus der Praxis.

Oliver Günther (r), Präsident der Universität Potsdam, und Rabbiner Walter Homolka, der die School of Jewish Theology an der Universität begründet hat. Quelle: Ralf Hirschberger

„Die Universität Potsdam schätzt sich sehr glücklich, eine so aktive Universitätsgesellschaft an ihrer Seite zu wissen“, betont auch Präsident Oliver Günther. Diese sei „eine wunderbare Plattform für die Vernetzung der Universität mit ihren Alumni und Alumnae und mit der uns umgebenden Zivilgesellschaft insgesamt“. Denn der Verein fokussiert sich nicht nur auf die Hochschule. Er versteht sich auch als Bindeglied zwischen der akademischen Welt und der Stadtgesellschaft – beide können sich befruchten, so der Ansatz. „Ein wichtiges Thema in Potsdam ist natürlich das Wohnen – und zwar nicht nur für Studierende, sondern auch für alle anderen“, unterstreicht Jakobs. Ein möglicher Aspekt: „Die Auseinandersetzung mit der Forderung nach einem Grundrecht auf Wohnen.“ Auch um künftige Konzepte des Miteinanderlebens und des Wohnens soll es gehen. Diskutiert wird in Corona-Zeiten auf der digitalen Bühne. Gut funktioniert hat das bereits im vergangenen Semester bei einer Ringvorlesung zum Thema „Digitale Souveränität und digitale Resilienz“.

Der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD,r.) und Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, im Jahr 2009 bei der Vorstellung des Wegeleitsystems für Wissenschaftsstandorte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach mehreren Vorträgen zog beim Finale dann eine ganze Gruppe von Top-Experten via Computer-Kamera ihre Bilanz. Gemeinsam mit Uni-Präsident Günther diskutierten Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie AG und Ex-CDU-Politikerin, sowie Kai Diekmann, Journalist und Medienunternehmer. Eine Veranstaltungsreihe mit Nachhaltigkeitseffekt – immerhin sind alle einzelnen Teile als Mitschnitte auf der Internetseite der Universitätsgesellschaft abrufbar.

Von Ildiko Röd