Universitätsschule für Golm geplant

Golm

Die Stadtverwaltung und die Universität Potsdam treiben die Entwicklung einer gemeinsamen „ Universitätsschule“ voran. Seit Januar gibt es ein Konzeptteam und eine Strukturkommission, welche Inhalte und Rahmenbedingungen des Projektes steuern. Bis zum Jahresende soll ein erster Konzeptentwurf vorgestellt, wie Mathias Weißbach am Mittwochabend im Golmer Ortsbeirat erklärte. Er gehört zum Projektteam der Universität, das die Grundlagen für die Errichtung der Schule erarbeitet.

Offenheit gegenüber innovativen Lehr-Lern-Methoden

Eine solche Schule zeichnet sich demnach durch Offenheit gegenüber innovativen Lehr-Lern-Formen aus. Dort werden Erkenntnisse der Bildungsforschung, der Didaktik oder Inklusionspädagogik von angehenden Lehrern praktisch ausprobiert. Die Schule soll dabei helfen, die Schulpraxis und Lehrerausbildung in Brandenburg zu befördern. So können beispielsweise Ergebnisse von Unterrichtsbeobachtungen der Lehramtsstudierenden in Seminarräumen der Universitätsschule reflektiert werden. Lehrer der Schule könnten im Alltag leichter mit Wissenschaftlern kooperieren. Ähnliche Einrichtungen gibt es in Bielefeld, Köln und Dresden.

Mathias Weißbach von der Universität Potsdam hat das Konzept einer Universitätsschule im Ortsbeirat Golm vorgestellt. Im IKMZ der Uni läuft noch eine Ausstellung mit Ideen einer "pädagogischen Architektur". Quelle: Peter Degener

Die Eckpunkte für eine mögliche Potsdamer Universitätsschule stehen ebenfalls schon fest: Sie würde in staatlicher Trägerschaft geführt – also von der Stadt Potsdam – und sollte als Schulzentrum von der ersten Klasse bis zum Abitur reichen. Sie sollte sowohl Ganztags- als auch Inklusionsschule sein. Als „kommunales Wissenszentrum“ könnten die Räume nach Unterrichtsschluss den Bürger zur Verfügung stehen. Das wichtigste Element aber ist die Campusnähe. „Eine solche Schule ist nur dann effektiv, wenn sie in der Nähe der Universität entsteht“, sagt Weißbach.

Standort noch ungewiss

Der Standort ist allerdings auch die bislang größte Unbekannte in dem Projekt. „Unser Auftrag sind die konzeptionellen Grundlagen für die Universitätsschule. Er lautet nicht, dafür zu sorgen, dass die Schule gebaut wird“, sagte Weißbach im Golmer Ortsbeirat. Golm wäre seitens der Universität der prädestinierte Standort für die Schule. Der Ortsteil gilt als „Labor der Stadt“ und ist laut Weißbach „durch die Lehrerausbildung der Universität an diesem Standort auch das Epizentrum der Bildungsforschung im Land Brandenburg“. Hier könnte die Uni-Schule „als Blaupause für das Land“ an die Lehre und Forschung angedockt werden.

Jedoch: In Golm gibt es bislang keinen Bedarf für ein großes Schulzentrum. Die Schülerzahlen rechtfertigen einen solchen Schulbau derzeit nicht. „Dennoch würde eine Universitätsschule in Form eines Schulzentrums eine Bereicherung des Schulangebotes in Potsdam darstellen“, so die Verwaltung. Das Defizit im Grundschulbereich beträgt in den kommenden Jahren voraussichtlich nur einen Klassenzug, sodass für eine weitere Grundschule „kein zwingender Bedarf“ besteht. Angesichts des Wachstums von Golm könnten sich die Bedarfe gleichwohl noch verschieben. Gerade bei weiterführenden Schulen mit besonderem Profil speist sich die Nachfrage zudem aus dem gesamten Stadtgebiet.

Auch Krampnitz eine Standort-Option

„Der Bedarf der städtischen Schulentwicklungsplanung zeichnet sich erst langfristig ab. Das ist einer der Gründe, warum noch niemand sagt, dass die Schule hier in Golm gebaut werden soll“, so Weißbach. Im Raum stehen deshalb neben Golm auch das geplante Quartier Krampnitz und sogar Ludwigsfelde, wo das Landesinstitut für Schule und Medien seinen Sitz hat.

Die konzeptionelle Arbeit zum Aufbau einer Universitätsschule wird unabhängig von der Standortfragen weitergeführt. Im April wird in einem Workshop geklärt, wie wissenschaftliche Inhalte an einer solchen Schule angedockt werden können. In einem gemeinsamen Seminar haben Studierende von Universität und Fachhochschule der Studiengänge Pädagogik und Architektur im vergangenen Semester Konzepte für eine „pädagogische Architektur“ entwickelt, welche die inhaltliche Arbeit einer Universitätsschule widerspiegeln und befördern soll. Die Ergebnisse der Gruppen sind noch bis zum 26. Februar im Foyer der Golmer Unibibliothek (IKMZ) in der Karl-Liebknecht-Straße 24 zu sehen.

Von Peter Degener