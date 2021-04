Potsdam

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) erlebt gerade schwierige Zeiten: Erst die gestoppte Beitragserhöhung, jetzt der Rundfunkstaatsvertrag auf der Kippe und dann rumort es auch noch in der Belegschaft. Vor allem unter den knapp 1500 „fest-freien“ Mitarbeitern des RBB regt sich Protest. „Wir stehen dem RBB vom 1. bis zum 5. Mai nicht zur Verfügung“, heißt es in einem Aufruf unter der Überschrift „Frei im Mai“, den 150 Mitarbeiter namentlich gezeichnet haben. Über 250 Freie wollen sich bislang nach Angaben der Organisatoren an dem Protest beteiligen. Auslöser waren „Beendigungsmitteilung“, die 75 freie Mitarbeiter des Fernsehmagazins zibb im Februar erhielten. Das bunte Land-und-Leute-Magazin soll Ende des Jahres aus Kostengründen eingestellt werden.

Weiterbeschäftigung gefährdet

Während keinem der 2000 fest Angestellten beim RBB eine Kündigung droht, können nicht alle Freien mit einer Weiterbeschäftigung rechnen. „Wenn der RBB spart – und er wird noch viel sparen in den nächsten Jahren – geht das immer und vor allem zu Lasten von uns Freien. Das dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen“, heißt es in dem Protestaufruf, der eine Solidarisierung über Sender, Standorte und Arbeitsbereiche hinweg anregt.

Nicht alle beteiligen sich

Gefordert wir unter anderem eine Beschäftigungsgarantie für freie Mitarbeiter, wie es sie in anderen ARD-Häusern schon längst gebe. Bisher hätten sich Kollegen von Abendschau, Brandenburg aktuell, Inforadio, rbbKultur, aus den Studios Cottbus und Frankfurt (Oder), den Bereichen Kamera, Schnitt, Technik und Grafik angeschlossen. Mitarbeiter der Radiosender Antenne Brandenburg, Fritz, Radioeins und Berlin 88,8 beteiligen sich offenbar nicht.

Demo am ersten Mai

„Wir bekommen für die gleiche Arbeit meistens weniger Geld, sind sozial schlechter abgesichert und werden als erste und einzige vom Hof gejagt, auch wenn wir schon 20 oder 30 Jahre fürs Programm geschuftet haben“, heißt es in dem Aufruf. Die Unterzeichner kündigen an, in den ersten Maitagen Einsätze für den RBB zu verweigern. Außerdem wollen sie auf einer Demonstration am ersten Mai vor dem RBB-Sitz in Berlin ihre Forderungen zum Ausdruck bringen.

Promi-Talk statt zibb

Mit der Absetzung der Sendung zibb, die werktäglich zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr ausgestrahlt wird, möchte der RBB mehr als zwei Millionen Euro im Jahr einsparen. Sie soll von zwei kostengünstigeren Formaten ersetzt werden, einem 45-minütigen Promi-Talk und einem Service-Magazin.

30 Millionen Euro weniger

Im laufenden Jahr 2021 sollen 30 Millionen Euro weniger ausgegeben werden. Das sind etwas mehr als fünf Prozent. 2020 waren von den 565 Millionen Euro 70 Millionen Euro als Honorare für die freien Mitarbeiter vorgesehen und 195 Millionen Euro als Gehälter und Pensionen für Festangestellte ausgewiesen. Da der RBB betriebsbedingte Kündigungen vermeiden möchte, befürchten die Freien einen Kahlschlag in ihren Reihen.

Umstrukturierung beginnt

Der Sender befindet sich derzeit in einer Umstrukturierung. So genannte Contentboxen für die Bereiche Information, Gesellschaft, Kultur und Sport sollen die Inhalte aller Redaktionen und Programme künftig bündeln, wovon man sich „Synergieeffekte“ erhofft. So will der RBB Nachrichten – auch die aus und über Brandenburg – ab Herbst in einem neuen Crossmedialen Newscenter in Berlin ausspielen. Mit der Umsetzung dieser Pläne wurde der neue Chefredakteur David Biesinger betraut, der am 1. April seinen Dienst antrat. Im Zuge dieser Konzentration dürften Stellen und Aufträge wegfallen.

Bis auf weiteres ohne Wahlrecht

Für Unmut bei den Freien sorgt auch die aktuelle Entscheidung der Landesregierungen in Berlin und Brandenburg, die geplante Neuregelung des Staatsvertrags mit dem RBB auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Hauptursache dafür ist zwar der Konflikt über die Frage, ob der Sender seine Radiowellen auch in Zukunft noch über UKW ausstrahlen muss oder sie auch nur über das Internet verbreiten darf. Aber betroffen von dem Stopp ist auch die Absicht der Staatskanzleien beider Länder, den Freien mehr betriebliche Mitbestimmungsrechte einzuräumen, indem sie den Personalrat mit wählen können.

Unruhige Zukunft

„Die Freien sorgen zwar für das RBB-Programm, werden aber bisher von der betrieblichen Mitbestimmung praktisch ausgeschlossen. Schon lange besteht in den Parlamenten der beiden Länder parteiübergreifende Einigkeit, dass diese Lücke endlich geschlossen wird“, schreibt der Deutsche Journalistenverband (DJV). Dem RBB könnten unruhige Monate bevorstehen.

Von Karim Saab