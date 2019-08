Potsdam

So bunt kann Potsdam sein: Eine Stadt aus Plastik, Geschichte aus dem Reisekoffer barrierefreis Theater und Kunst zum Anfassen. Das alles gibt es an diesem Wochenende in Potsdam zu erleben. Unsere Tipps:

1. Bautage mit bunten Klötzen: „Wir bauen eine Stadt“, heißen die Bautage für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. An Baumaterial wird es nicht fehlen. 180 Kilogramm bunte Plastiksteine stehen 25 kleinen Bauherren und Baumeisterinnen zur Verfügung.

Neben der ausgedehnten Bautätigkeit ist für Donnerstag, Freitag und Sonnabend jeweils eine besondere Aktion geplant. So wird unter anderem der Landtagsabgeordneten Klara Geywitz am Freitag ein Besuch abgestattet und in der Landtagskantine gegessen. Am Sonntag, dem 4. August, folgt nach dem Gottesdienst von 11 bis 12 Uhr eine Ausstellung, in der man sich die fertige Stadt anschauen kann – bevor alles zurückgebaut werden muss.

Treffpunkt ist Donnerstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 14 Uhr das Jugendcafé Mocca im Keller der St. Nikolaikirche.

2. Geschichte aus dem Reisekoffer: Ich nehme aus meinem Koffer ein Seidenraupenkokon, DDR-Pioniertuch, Marmor, Seide ... Am 04. August um 14 Uhr kann Geschichte tatsächlich hautnah erlebt werden. Im Potsdam Museum wird in der Ausstellung „ Potsdam. Eine Stadt macht Geschichte“ ein Reisekoffer mit wertvollen Ausstellungsstücken geöffnet. Dazu noch etwas Rätselspaß. So wird in der letzten Ferienwoche noch mal Geschichte ganz anders erzählt, bevor es für die Kinder ab sechs wieder auf die trockene Schulbank geht.

Der Museumskoffer kann kostenfrei an der Museumskasse gegen ein Pfand ausgeliehen werden.

3. Theater ohne Barrieren: Das Theater-Traumschüff geht bei seiner Sommertour am Freitag, dem 2. August, in der Schiffbauergasse in Potsdam vor Anker – für die barrierefreie Aufführung von „Hinter den Fenstern“ um 19 Uhr.

Das Stück von Nikola Schmidt handelt von der medizinischen Versorgung auf dem Lande im Wandel. Mit Musik von Friedrich Bassarak. Die Theatercrew schreibt über das Stück: „Im idyllisch ländlichen Leinewitz dreht die Zeit mächtig an ihrem Rad: Die Einwohner werden älter, die Beine müder, die Gedächtnisse durchlässiger – und die folgende Generation hat längst die Gegend verlassen. Nun wird auch noch die Dorfärztin Helga in Rente gehen, natürlich ohne Nachfolge. Der Ort droht eine medizinische Versorgungswüste zu werden. Wäre da nicht Start-Up-Gründer Raul mit seiner „Arztpraxis von Morgen“ – einer App für Video-Sprechstunden! Doch die Leinewitzer haben sich das anders vorgestellt.“

Die Aufführung ist barrierefrei. Das heißt, sie findet mit Audiodeskription, Dolmetschung in Gebärdensprache sowie Schriftdolmetschung statt. Ebenerdige Zugänge und barrierefreies WC sind vorhanden.

4. Digitales Tasten: Digitales in Öl, Kalkstein, Sand und Beton. Klingt komisch, gibt es aber mit Ulla Walter im Kunsthaus sans titre zu sehen. Und zu tasten, denn Walter thematisiert die neuen digitalen Technologien und Herausforderungen mit aufgebrochenen Bildräumen und stimuliertem Tastsinn.

Ulla Walter ist Malerin, Bildhauerin und Grafikerin. 2004 erhielt sie den Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung.

Ab Samstag den 3. bis zum 25. August im Kunsthaus sans titre zu sehen. Bei der Vernissage ist die Kunstleiterin anwesend. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 14 – 18 Uhr. Eintritt ist kostenlos.

Von Jan Russezki