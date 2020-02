Unsere Tipps zum Wochenende

Potsdam

Wieder einmal ist die Arbeitswoche geschafft und das Wochenende wartet. Potsdam hat auch in den nächsten Tagen wieder viel zu bieten – nicht nur für Karnevalisten.

1. Unkonventionelle Klavierklänge im Waschhaus

Martin Kohlstedt „renoviert die Klassik“, schrieb die Wochenzeitung Die Zeit im vergangenen Jahr über ihn. Der 32-Jährige Pianist und Komponist ist wohl ein Musikwunder – unkonventionell und alles andere als konfliktscheu. Kohlstedts Musik lässt sich als eine Mischung aus Klavierklängen, elektronischen Elementen und Beats beschreiben. Sowohl auf dem Technofestival Fusion, als auch in der Hamburger Elbphilharmonie weiß er die Zuhörer zu begeistern – und an diesem Freitag auch die Gäste im Potsdamer Waschhaus. Einige Karten sind noch verfügbar.

Waschhaus Potsdam, Freitag um 20 Uhr

Stimmung auf dem Potsdamer Narrenschiff Quelle: Bernd Gartenschläger

2. Karneval in Potsdam

In Potsdam wird Karneval gefeiert: Die vier Faschingsvereine der Landeshauptstadt lassen an diesem Wochenende die Korken knallen. Der Potsdamer Karneval Club feiert am Samstag um 20.11 Uhr im Gasthaus „Zum Lindenhof“, Neuendorfer Straße in Alt Drewitz. Die Karnevalisten vom Narrenschiff Potsdam sind dort auch zu Gast. Unter dem Motto „Who the f*** ist Alice!? Der LKC im Wunderland“ feiert der Lindenpark Karnevals Club dieses Jahr das ganze Wochenende durch – sowohl Freitag, als auch Samstag und Sonntag beginnt die Feierei um 20 Uhr im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76 – 78. Der Carnevalsclub „Rot Weiß“ feiert am Samstag ab 19 Uhr in der Preußenhalle in Groß-Glienecke.

3. Kinderfasching

Nicht nur die Erwachsenen feiern Karneval – auch für die Kleinen ist in Potsdam an diesem Wochenende Einiges geplant. An mehreren Orten findet an diesem Wochenende Kinderfasching statt: sowohl im Lindenpark ab 15 Uhr, als auch in der Preußenhalle ab 14.30 Uhr. Doch auch im Treffpunkt Freizeit sind alle Karneval-Fans willkommen. Hier startet am Sonntag um 15 Uhr der Familienfasching. Wer Sonntag allerdings schon Pläne hat, den Familienfasching aber nicht auslassen möchte, kann am Samstag von 14 bis 18 Uhr in das Begegnungszentrum Oskar in Drewitz kommen, um zu die Karnevalszeit mit der ganzen Familie zu feiern.

Das Schloss Marquardt Quelle: Julian Michael Klein

4. Filme im Schloss Marquardt

„ Schloss Marquardt macht sich auf.“ Am Samstag den 22. Februar öffnen sich die Türen des Schloss Marquardt zu einem ganz besonderen Anlass: Denn einige Räume und Säle werden an diesem Tag zu Kinosälen. Es werden Märchenfilme für Kinder gezeigt, aber auch die Erwachsenen erwartet ein spannendes Programm. Neben dem DDR-Kultfilm „Solo Sunny“ von Konrad Wolf, wird der „Familie Brasch Dokumentarfilm“ gezeigt. Im Anschluss an die Filmvorführungen ist Moderatorin und Autorin Marion Brasch zum Filmgespräch am Kamin geladen. Um 14 Uhr kann man sich auf eine Führung durch das Schloss begeben – dafür sind Anmeldungen nötig.

Schloss Marquardt, Samstag ab 14 Uhr

Das Ensemble des HOT spielt in "Die Katze auf dem heißen Blechdach". Quelle: Rüdiger Böhme

5. Erbstreit im Theater

„Heute ist mein sanfter Geburtstag. Nicht mein goldener, nicht mein silberner, sondern mein sanfter“, sagt Big Daddy und stößt mit seinen Gästen an. Wer bisher noch nicht die Chance hatte, sich „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ am Hans-Otto-Theater anzuschauen, kann dies am Samstag nachholen. Das Stück von Tennessee Williams aus dem Jahr 1955 zeigt eine Familienzusammenkunft, die nicht so fröhlich verläuft wie erhofft. Es entbrennt ein Streit über das Erbe.

Hans-Otto-Theater, Samstag um 19.30 Uhr

Von Louise Otterbein