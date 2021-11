Schlaatz

Wegen eines fehlenden Versicherungskennzeichens wurde im Erlenhof am Schlaatz am Mittwochabend ein E-Roller-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Fahrer konnte keinen Versicherungsnachweis vorlegen. Auch gab er an, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Vortest verlief positiv. Der 18-Jährige musste nun die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten, anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Von MAZonline