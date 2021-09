Potsdam

Um es gleich vorweg zu sagen: Barbara Kusters Buch „Breite Straße. Eine Familiengeschichte aus Potsdam“ bekommt hier das Prädikat „absolut lesenswert“. Für alle, die die Stadt vor der Wende erlebt haben und viele Schauplätze garantiert wiedererkennen werden, aber mehr noch für all jene, denen die DDR-Jahre immer ein blinder Fleck bleiben wird.

Viele Passagen in „Breite Straße“ machen die großen, oft abstrakt bleibenden Ereignisse der Zeitgeschichte lebendig. Den Mauerbau etwa, der als eine Abfolge von gekappten Lebensadern geschildert wird. Während die S-Bahn noch von West-Berlin nach Potsdam rollt, geht in der Gegenrichtung gar nichts mehr. Eine der Hauptfiguren steht vor der Frage: Noch in einen der letzten Züge nach Hause springen oder doch in eine neue Zukunft im Westen starten, zusammen mit ihrer Jugendliebe? „Die Durchsage kam – ,Potsdam Stadtbahnhof’ – sie umarmten sich noch einmal und Karola drehte sich abrupt um, um ihre Tränen nicht zu zeigen. Ohne sich umzudrehen, verschwand sie in einem halb vollen S-Bahn-Waggon. Der Zug fuhr an – in den Osten und mit ihm Karola.“

Das Haus von Barbara Kusters Eltern – im Hintergrund der Turm der Garnisonkirche. Quelle: Privat

Auch ihr Freund Hajo, der eigentlich von West-Berlin aus eine Musikerkarriere starten wollte, folgt Karola letztlich zurück nach Potsdam. Der großen Liebe wegen. Aber die zerbricht dann an den unerfüllten Sehnsüchten. Am Ende gibt die Wende dem gescheiterten Musiker Hajo den Rest. Er trinkt sich zu Tode.

All dies spielt sich um die eigentlich Hauptfigur herum ab: Maria Lingner, die genauso wie Barbara Kuster in einem barocken Haus in der Breiten Straße aufwächst, direkt neben der Garnisonkirche. Die Familie hat es von der Witwe Henning von Tresckows gekauft. Marias Vater verdient gutes Geld mit seiner Ofensetzer-Werkstatt und wehrt sich gegen die Vereinnahmung in einer PGH – was ihn in den Augen des Staates zum unsicheren Kantonisten macht. Marias Mutter verkörpert das traditionelle Bürgertum, sie ist tief religiös und findet in der provisorischen Kapelle im Garnisonkirchturm ihren Anker.

Barbara Kuster und ihre Mutter vor der Ruine der Garnisonkirche. Quelle: Privat

Umso größer ist das Entsetzen, als auch der Gemeindepfarrer die Sprengung des Gotteshauses befürwortet. Wenig später ist es soweit: „Es war ein langsames Sterben. Wie in Zeitlupe sackte der halbe Turm in sich zusammen (...) eine Seite jedoch widerstand – trotzig, als wollte sie sagen, mit einer Sprengladung bekommt ihr mich nicht klein.“ Kuster bettet den Kirchenbau erzählerisch in den Mikrokosmos der alten Breiten Straße ein – ihm setzt sie mit ihrem Buch ein Denkmal. Da sind die kleinen Läden wie die Drogerie Schukat, Sehnsuchtsziel der Kinder. Der Frisör Klett, die Fleischerei Meißner. Gastwirtschaften wie das „Glockenspiel“ und die „Sportlerklause“. Und natürlich Jugendtreffs wie das „Kellermann“ oder der „Club 3“, wo man leidenschaftlich im Petticoat zu West-Musik tanzte.

Der Barock-Bau am Filmmuseum existiert noch heute, genauso wie sein gegenüberliegendes Pendant. Alle anderen Häuser sind längst Vergangenheit. Geschliffen, um Platz für die „sozialistische Magistrale“ zu schaffen. Und auch wenn es sich bei Maria Lingner nicht eins zu eins um eine autobiografische Figur handelt, wie Barbara Kuster versichert, so eint Autorin und Protagonisten doch eine Eigenschaft: der glühende Zorn über das Verschwinden der alten Architektur, sei es das Stadtschloss, die Kirche oder die Lampenträgerbrücke an der Kreuzung Dortu-/Breite Straße.

Barbara Kuster als Kleinkind mit ihrer Mutter und ihren Brüdern vor ihrem Wohnhaus in der Breiten Straße. Quelle: Privat

Im Roman wird das Historische durch den „Engel“ symbolisiert, der eigentlich ein Putto vom alten Stadtschloss ist und den Maria über all die Jahrzehnte hinweg retten kann. In der Realität hat sich Barbara Kuster als ehrenamtliche Sprecherin der Initiative „Mitteschön“ seit 2004 für die Wiederherstellung von möglichst viel Zerstörtem eingesetzt. Von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist sie seit dessen Bekenntnis zum Teilerhalt des Rechenzentrums enttäuscht. „Er will es allen recht machen. Aber das Ergebnis wird nicht immer das beste, wenn man Kompromisse macht.“

Am 11. Oktober liest Barbara Kuster in der IHK Potsdam aus ihrem neuen Buch. Quelle: Julius Frick

Ein Jahr lang hat die bekannte Kabarettistin während der Pandemie an „Breite Straße“ geschrieben. Entstanden ist ein Buch, in dem es um große Themen wie Liebe, Verrat und Verzeihen geht, aber auch um viele kleine Alltäglichkeiten einer vergangenen Welt. Denn eine Botschaft ist Barbara Kuster wichtig: „Viele aus dem Westen sagen: Ach, die armen Ossis, und dass man unter dem Regime nur gelitten hat. Aber wir hatten eine schöne Jugend; die möchte ich auf keinen Fall missen.“

„Breite Straße“ ist in zahlreichen Potsdamer Buchhandlungen sowie in der Nagelkreuzkapelle erhältlich. Am 11. Oktober um 18 Uhr liest Barbara Kuster in der IHK Potsdam, Breite Straße, aus ihrem Buch. Anmeldung: team@garnisonkirche-potsdam.de.

Von Ildiko Röd