Drewitz

„Die Deutschen sind Verschwender“, sagt Felix Hahn (33): „Vieles, was zu uns kommt, würde anderen Menschen, die wenig haben, noch was nützen.“ Der Mann, der am Wertstoffhof der Stadtentsorgung in Drewitz die Autos, Lieferwagen und Laster zu den Sammelcontainern dirigiert, fände es vernünftig, die brauc...