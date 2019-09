Felix Hahn dirigiert täglich Kunden zu Müllcontainern. Es tut es ihm in der Seele weh, wenn persönliche Hinterlassenschaften in die Tonne oder gute Möbel in den Schredder wandern. Denn was immer die Potsdamer zum Wertstoffhof der Stadtentsorgung bringen, wird gnadenlos vernichtet.