Potsdam

In ganz besonderem Licht erscheinen seit Freitagnachmittag stadtbildprägende Bauwerke in Potsdam. In der so genannten „blauen Stunde“, die Zeit kurz nach Sonnenuntergang, erstrahlte die historische Potsdamer Mitte in pinkem Lickt.

Zur Galerie Illuminierte Potsdamer Stadtmitte im Januar 2022

Innerhalb der Aktion „Unterwegs im Licht“ werden unter anderem Nikolaikirche, Spielbank, „blu“, Filmmuseum, Garnisonkirche, Rechenzentrum, Barberini und Landtag mit dynamischen, farbigen Lichtspielen angestrahlt.

Bis zum 24. Januar läuft die Aktion, die es seit 2012 gibt, die aber dieses Mal Corona-bedingt ohne weiteres Programm stattfindet – weder die teilnehmenden Häuser bieten etwas fürs Publikum an noch wird der Laternenumzug losziehen.

Von MAZonline