Innenstadt

Die Veranstaltung „Unterwegs im Licht“ soll 2022 wieder stattfinden. Die Stadtverwaltung sucht derzeit einen Veranstalter, der das Beleuchtungsfestival in der Innenstadt ausrichtet – angepasst an die dann möglicherweise noch immer geltenden Corona-Einschränkungen. Als Termin hat die Stadt den 22. Januar 2022 angesetzt. „Das Format hat sich als Familienfest in der illuminierten Potsdamer Mitte etabliert. 2020 konnten mehr als 15.000 Besucher gezählt werden. 2021 musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen“, heißt es in der Ausschreibung.

Erstes Fest schon 2012

Erstmals fand die Veranstaltung 2012 anlässlich des 300. Geburtstags von König Friedrich II. statt und wurde seit 2015 jährlich am Samstag vor dessen Geburtstag Ende Januar angesetzt. Bei der letzten Auflage 2020 wurde die Veranstaltung mit dem Neujahrsempfang der Stadt Potsdam im Nikolaisaal kombiniert, der auch erstmals unter großer öffentlicher Beteiligung in der Wilhelm-Staab-Straße gefeiert worden war.

Die Stadt plant einen ganzen Veranstaltungstag, bei dem zahlreiche Institutionen wie die Museen im Stadtzentrum öffnen und ein besonderes Programm anbieten sollen. Am Abend sollen diese Einrichtungen, sowie der Stadtkanal „eindrucksvoll beleuchtet und über das Element Licht verbunden werden“ – so die Formulierung einer der Hauptaufgaben des gesuchten Dienstleisters in den Ausschreibungsunterlagen. Ein Laternenumzug und eine große Lichtshow auf dem Alten Markt sind als Finale geplant. „Die Potsdamer Mitte muss leuchten“, heißt es weiter.

Die Ausschreibung fällt in eine unsichere Zeit, weil nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie bis dahin entwickelt hat. Das programmatische Konzept soll bis Ende September vorliegen, das Sicherheitskonzept bis zum November. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt soll ein Hygienekonzept erstellt und bis zwei Wochen vor dem Veranstaltungstermin eingereicht werden.

Von Peter Degener