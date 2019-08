Geltow/Potsdam

Um fünf Uhr früh klingelt bei Kathleen Wiggert das Telefon. Eine Busfahrerin hat am Bahnhof Griebnitzsee einen Fuchs gesehen, der ihr viel zu zahm vorkam. „Wir schauen mal, ob der krank ist“, sagt Kathleen Wiggert, die von allen nur „Kathi“ genannt wird.

Wenn Kathi von „wir“ spricht, meint sie in der Regel sich – denn die 43-Jährige ist die Seele der Tierrettung Potsdam. Sie lässt Familie Familie sein, schwingt sich in den Kleintransporter des Vereins und düst los. Dieses Mal war der Fuchs schneller.

Menschen verursachen Probleme

Das Problem mit den Füchsen ähnelt ihrer Ansicht nach dem mit den Wildschweinen: „Das haben sich die Menschen selber eingebrockt. Sie füttern Wild und beschweren sich dann, wenn die Tiere krank sind oder den Menschen gefährlich nahe kommen.“

An einem Einkaufszentrum in Teltow ( Potsdam-Mittelmark) etwa legten Leute ganze Toastbrote und Torten hin, erzählt sie. Die Schweine kämen dann regelmäßig zum Fressen. Aufgefallen sei das einem Polierer, dessen gerade polierte Autos plötzlich stumpfe Flächen zeigten: Wildschweine hatten sich daran gerieben; ihr hartes Fell schmirgelte den Glanz weg.

Zur Galerie Die Tierrettung Potsdam sitzt in Geltow auf dem Privatgrundstück des mobilen Tierarztes Gordon Ebeling und kümmert sich um Tiere von der Maus bis zum Pferd.

Hilfe bei der Katzenvermittlung

Nach der Fuchskontrolle düst Kathi nach Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming) – sie muss einer Familie bei den Kaufformalitäten für eine Katze zu helfen, die die Tierrettung mal gerettet hatte. Auch bei der Versorgung von Wohnungstieren hilft die Truppe, wenn die Besitzer das allein nicht mehr schaffen oder im Urlaub sind.

„Es geht uns ja nicht nur um das Wohl der Tiere, auch um das der Menschen, für die ein Tier zuweilen das Ein und Alles ist“, sagt sie. Und wenn ein Tier mal todkrank ist, hilft die Rettung ihm beim Sterben – und dem Halter dabei, dies Schicksal zu ertragen. Das Tier soll die letzten Minuten bei „seinem“ Menschen sein können.

Mobiler Tierarzt ist Vereinschef

Kathi ist unterwegs nach in Geltow, zu Tierarzt Gordon Ebeling , dem Chef der Tierrettung. Auf dem Weg dorthin sucht sie den Straßenrand nach einem toten Dachs ab. Eine junge Frau hatte das Tier am Morgen auf ihrem Weg zur Arbeit entdeckt; da war es noch warm, offenbar von einem Auto angefahren. Die Finderin rief Kathi an und schickte ihr ein Handy-Bild. „Vorsicht!“ warnte Kathi die Frau: „Wenn er noch atmet, kann er beißen.“ Doch der Dachs war schon tot.

Als Kathi den Dachs entdeckt, ist er schon kalt und steif. „Wenn man selbst Familie mit Kindern hat, fühlt man sich besonders betroffen“, sagt sie: „Wer will schon tote Tiere auf der Straße sehen und Kindern das erklären?!“ Drei Kinder hat sie, alle schon erwachsen. Einer ihrer beiden Enkel hatte seinen ersten Tierrettungseinsatz schon mit zehn Monaten: „Wir haben zusammen ein Schwein gerettet. Das hatte dann mal wirklich Schwein.“

Dachs wird später ausgestopft

Der Dachs ist ein Rüde, ein selten schönes Tier, viel zu schön, um einfach so entsorgt zu werden. Kathi streift die Latex-Handschuhe über und packt den Kadaver in einen Müllsack. Aus dem Auto, das nach Tieren riecht, ruft sie Christian Blumenstein an, den Präparator vom Naturkundemuseum Potsdam. Der freut sich immer über unversehrte Exemplare.

Kathi ist eigentlich Floristin, konnte diesen Beruf aber nicht ausüben, weil sie 13 Jahre lang ihren Mann pflegen musste. 20 Stunden pro Woche arbeitet sie heute bei der Tierrettung, sie ist die einzige Angestellte des Vereins.

Drei Dienstfahrzeuge hat der Verein: einen T4, einen Kangoo und den Vito, mit dem Kathi die meisten Einsätze selbst fährt. „Wir alle brennen für die Rettung“, sagt sie und lächelt: „Wir alle wollen in den Himmel.“ Mancher melde sich sogar im Urlaub für eine Einsatzwoche an. „Jeder findet bei uns seine Aufgabe“, sagt sie.

Mehr über die Person und zur Organisation Kathleen Wiggert, Jahrgang 1976, war einst selbstständige Tagesmutter an der Uni Potsdam, dann persönliche Assistentin für Menschen mit Behinderung. Seit fünf Jahren ist sie bei der Tierrettung und leitet die Einsatzzentrale; 98 Prozent der Einsätze lenkt sie selbst. 113 aktive Mitglieder hat die Tierrettung, 270 insgesamt. Über eine eigene Whatsapp-Gruppe erreicht man sich gegenseitig: Wenn ein Einsatz ausgerufen wird, melden sich Freiwillige und fahren mit dem eigenen Auto los. Rund um die Uhr sind Einsatzfahrer erreichbar. Immer wieder kommen neue Leute, die mitmachen wollen. Sie werden geschult und fahren mit Kathi ihre ersten Einsätze. Ganz junge Leute – von sechs bis 15 Jahren – gehen zur Jugend-Tierrettung, die drei Gruppen hat. Sie lernen von der Natur und den erfahrenen Helfern, pflegen Tiere, basteln Igelgehege, Vogel-Tränken, Meisenknödel. Die Rettung finanziert sichmit dauerhaften Spenden und Strafzahlungen aus Gerichtsverfahren. Außerdem fungiert sie als Fundtierbeauftragter für verschiedene Kommunen von Beelitz bis Werder. Und wenn Potsdams Ordnungsamt nicht Dienstzeit hat, muss die Rettung los. Aber auch in der Arbeitszeit des Amtes sammeln die Ehrenamtler von der Rettung immer wieder Tiere ein.

Wer nicht mit großen, kranken oder toten Tieren kann, baut den Standort im Garten vom „Doc“ aus, macht Büroarbeit, Abrechnungen, führt Statistik, denn jeder Einsatz wird verzeichnet. Andere versorgen Fundtiere oder „Wegnahmen“ – Tiere aus nicht artgerechter Haltung.

Verletzte Taube in der City

Wieder klingelt Kathis Telefon. Auf der Brandenburger Straße hat eine junge Frau unter einem Imbisstisch eine Taube entdeckt, die blutet. Die anderen Leute würden vorbei gehen, erzählt sie weinend; sie könne sowas nicht. „Tief durchatmen“, erwidert Kathi, „bin schon unterwegs!“

Mehr aus der Stadtmacher-Serie

>>>So anstrengend ist der Alltag eines Paketfahrers in Potsdam

>>>Wie arbeiten Potsdams Kanalarbeiter?

>>>Einkaufsservice ist ein soziales Geschäftsmodell

>>>Diese drei Männer regeln den Potsdamer Verkehr

>>>Diese Frau steckt hinter der sympathischen Stimme der Stadtverwaltung

Es dauert, bis sie von Geltow aus dort ist, doch die Frau harrt bei dem verletzten Vogel aus. „Wir sind keine patriotischen Tierschützer“, sagt Kathi: „Wir helfen jetzt auch dieser Frau, die die Taube gefunden hat und bei ihr bleibt. Wenn wir die alleine lassen mit diesem Tier, kriegt sie das Bild doch nie mehr aus dem Kopf!“

Noch dringlicher sei das, wenn Kinder damit konfrontiert sind: „Für Kinder lassen wir alles stehen und liegen. Wenn da so ein kleines Wesen von Zuhause anruft, weil sein Streifenhörnchen apathisch in der Käfigecke liegt, dann kommen wir. Wir müssen diesem Kind doch helfen und der Maus.“

Taube aus Polen zugeflogen

Kathi kniet inzwischen neben der Taube, die beringt ist und aus Polen stammt. „Die hat’s gut“, sagt Kathi zu der jungen Helferin Patrizia Schröder (24): „Wenn wir die verarztet haben, muss sie nicht selbst nach Hause fliegen; sie wird gebracht.“ Das beruhigt die Studentin – beide ahnen nicht, dass dies der Taube letzte Lebensstunde ist.

Die Taube ist tödlich verletzt und wird eingeschläfert. Quelle: Rainer Schüler

Keine Stunde später, mitten in der Untersuchung in der mobilen Tierarztpraxis von Gordon Ebeling, spuckt der Vogel Blut. „Mist“, flucht Kathi, „da hat ein Raubvogel die Lunge perforiert.“ Retten können sie die Taube mit der durchlöcherten Lunge nicht, Ebeling schläfert sie ein.

Fuchs erbeutet Meerschweinchen

„Wir hatten mal eine Frau in der Innenstadt, der ein Fuchs gerade ihr Meerschweinchen rauben wollte,“ erzählt Kathi auf der Fahrt zu einer Wegnahme: „Der hatte das Meerschweinchen schon im Maul, aber weil die Frau ihn anschrie, ließ er es fallen. Zehn Minuten später waren wir bei der tränenüberströmten Frau. Das Meerschweinchen starb in ihren Händen. Wenigstens wurde es nicht lebendig gefressen.“ Das tröstete die Frau.

Wer Einsätze fährt, ist normalerweise nicht allein, auch wenn er allein im Auto ist: Telefonischen Beistand gibt es aus der Zentrale. Doch an diesem Tag ist Kathi Zentrale und Einsatzkraft zugleich, wieder klingelt das Handy während der Fahrt. Eine Frau aus Geltow ruft vom Werderschen Damm an. „Ach, unsere Schwäne wieder“, freut sich Kathi. Sie stöhnt niemals über den häufigsten Einsatzort der Tierrettung: „Wenn jemand uns wegen der Schwäne auf der Fahrbahn anruft, dann leben die Eltern und ihre Jungen noch.“

Schwäne auf der Fahrbahn

Zehn Gössel hat die Anruferin gezählt; die Großfamilie sonne sich mitten auf der Fahrbahn, erzählt sie. „Die brauchen die Wärme des Asphalts für den Knochenwuchs“, erzählt Kathi. Das Brut- und Aufzuchtrevier in den urwüchsigen Entenfängerteichen gilt brandenburgweit als einmalig. Marder und Füchse haben dort keine Chance auf Beute; nur auf der Straße wird’s gefährlich. „Dabei sind die Autofahrer inzwischen sehr vernünftig geworden“, findet Kathi: „Die bleiben meist geduldig stehen, bis Vater Schwan aufsteht.“

Einen „super Draht“ hat die Rettung zur Polizei, die anruft, wenn ein Mensch gestorben ist und ein Haustier zurückbleibt: „Die machen uns sogar mit Blaulicht die Straße frei.“ Auch die Feuerwehr ruft an, wenn ein Tierbesitzer ins Krankenhaus muss, und das Krankenhaus, wenn einem Patienten erst nach Tagen einfällt, dass seine Katze unversorgt allein zu Hause ist.

Vor sechs Jahren hatte die Tierrettung noch sechs Anrufe pro Monat, heute sind es bis zu 1100 zwischen April und Oktober.

Von Rainer Schüler