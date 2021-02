Potsdam

In zwei Untreue-Skandalen in öffentlichen Potsdamer Institutionen wird gerade ermittelt. Beim Geoforschungszentrum GFZ ist der nunmehr gekündigte Chef Reinhard Hüttl betroffen. In der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) wird gegen mehrere einfache Mitarbeiter ermittelt. Uwe Hellmann, Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Potsdam, erklärt, wie es soweit kommen kann.

Sind Sie überrascht, dass es in der SPSG Untreue gegeben hat?

Uwe Hellmann: Nein. Als Erstes dachte ich: Jetzt hat es die Stiftung auch getroffen. Man kann kaum überrascht sein. Die Stiftung ist keine kleine Einrichtung. Da geht es um viel Geld und überall wo viel Geld im Spiel ist, gibt es auch Vermögensdelikte. Das hat nichts mit der Stiftung zu tun, sondern mit dem Umfang der Tätigkeit, der Zahl der Mitarbeiter.

Unter den Mitarbeitern soll es offenes Geheimnis gewesen sein, dass man sich am Schirrhof auch was „bestellen“ kann. Wie kommt es zu einer solchen Mentalität?

Das ist sehr schwer zu beantworten. Die Hemmschwellen der Menschen sind unterschiedlich, gerade bei geringen Beträgen. Derzeit werden vermutlich in vielen Firmen Mitarbeiter Masken mitgehen gelassen. Das sind menschliche Dinge, wobei diese dennoch strafrechtlich relevant sind. Denken Sie an das Containern, wo Menschen sich weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkt-Mülltonnen holen. Das werden viele Menschen akzeptieren, doch es wurde vom Bundesgerichtshof als Diebstahl gewertet. Wenn es aber auf dem Schirrhof so gewesen wäre wie geschildert, dass es eine solche „Bestell-Kultur“ dort gab, das wäre außerordentlich bedenklich. Das darf es nicht geben.

Was empfehlen Sie der SPSG, um gegen dieses Verhalten vorzugehen?

Wenn man Compliance ernst nimmt, also dass alle Regeln eingehalten werden sollen, braucht man Unternehmensleitlinien. Man muss kommunizieren, dass die Ziele der Einrichtung nur auf rechtmäßige Art und Weise angestrebt werden sollen. Das ist eine klare Positionierung. Dazu gehört auch die Schulung von Mitarbeitern, wo Risiken liegen, denn die Grenze zur Korruption ist extrem schnell überschritten. Ein Geschenk, dessen Wert wenige Euro überschreitet, genügt, um sich strafbar zu machen. Anfällig sind die Stellen, wo es um Einkauf geht. Deshalb braucht man wirkungsvolle interne Revisionsverfahren. Es muss stichprobenhaft geprüft werden.

Die Innenrevision in der SPSG war nach unseren Informationen jahrelang gar nicht besetzt. Und die jetzige Inhaberin der Stelle ist bei Mitarbeitern eher durch ihre Arbeit im Personalrat bekannt.

Das ist ein richtiges Problem. Wenn Sie niemanden haben, der beispielsweise Einkaufsprozesse überwacht, könnten Hemmschwellen zur Begehung von Straftaten gesenkt werden. Mitarbeitern muss klar sein, dass ein Auge auf so etwas geworfen wird.

Könnten Aufsichtspflichten, etwa bei der Rechnungsprüfung durch den Schirrhofleiter, verletzt worden sein?

Das ist ohne Details zu kennen Spekulation. Es ging hier anscheinend um eine erhebliche Größenordnung, in der Material beschafft wurde. Da ist es schwer vorstellbar, dass das niemandem aufgefallen sein soll. Man sollte meinen, dass da regelmäßig ein Abgleich von Rechnungen mit Bauvorhaben stattfindet.

Der Schirrhofleiter ist selbst auch mit der Aufarbeitung der Vorgänge beauftragt. Ist das angemessen?

In der Regel tauchen zunächst Anhaltspunkte auf, dass etwas schiefgelaufen sein könnte. Immer sofort die Staatsanwaltschaft einzuschalten, ist auch nicht sinnvoll. Interne Ermittlungen zu Beginn sind üblich. Dass der Schirrhofleiter als Chef des Hauptverdächtigen an der Aufklärung beteiligt ist, halte ich für naheliegend. Es sollten keine Verdachtsmomente gegen ihn selbst bestehen, denn das darf natürlich nicht dazu genutzt werden, um Beweise verschwinden zu lassen oder etwas zu vertuschen.

Auf dem Schirrhof sollen auch externe Firmen durch Kungelei profitiert haben. Von fingierten Rechnungen und Absprachen ist die Rede. Halten Sie diese Szenario für realistisch?

Ich kenne die Umstände nicht, aber es ist nicht unwahrscheinlich. Wenn jemand schon zur Untreue bereit ist, sucht er womöglich auch Wege, um möglichst viel herauszuschlagen. Für die beteiligten Unternehmen wird das in der Hauptsache sogar „neutrales Geschäft“ gewesen sein. Nach dem Motto: Solange wir bezahlt werden ist es uns egal, was mit dem Material passiert.

Meinen Sie, dass diese Firmen keine Schuld haben?

Wenn die erkennen oder wissen, zu welchem Zweck ihr Auftraggeber bestellt und dass es beispielsweise um persönliche Bereicherung geht und nicht um Material für die Stiftung, dann beteiligen sie sich an der Untreue. Das könnte Beihilfe sein.

Wie verbreitet Ist denn Untreue?

Es ist kein Massendelikt wie Ladendiebstahl. Aber wo Geld im Spiel ist und wo jemandem Entscheidungsspielräume darüber eingeräumt sind, kann das geschehen.

Müssen wir davon ausgehen, dass in jeder großen Einrichtung Untreue stattfindet? Auch an der Universität, im Rathaus oder den Stadtwerken?

Ich will nicht sagen, das es dort Untreuehandlungen gibt, aber das Potenzial ist dort vorhanden.

Definieren Sie Untreue bitte einmal.

Untreue weist eine Besonderheit auf. Täter kann nur sein, wer das Vermögen eines anderen betreut. Ein klassischer Fall ist der Geschäftsführer einer GmbH, der die relevanten Vermögensentscheidungen trifft. Bei Behörden ist das ähnlich. Da haben Personen Befugnisse über kommunales oder hier das Stiftungsvermögen. Wenn diese Personen dann von innen dieses Vermögen aushöhlen, liegt Untreue vor. Im Unterschied dazu ist Diebstahl der Zugriff von außen. Betrug beschreibt die Situation, wo durch Täuschung auf jemanden eingewirkt wird, etwas zu tun.

Wie fällt Untreue in der Regel auf?

Bei einem Diebstahl stellt man es schnell fest, wenn etwas weg ist. Bei Betrug ist es durch die Täuschung schon schwieriger. Bei Untreue ist die Aufdeckung besonders schwierig, weil Täter gerade derjenige ist, der die Vermögensinteressen wahrnehmen und eigentlich schützen soll. Es sind oft intelligente Täter, die Strategien entwickeln, um nicht entdeckt zu werden. Die Aufdeckung geschieht deshalb oft über Hinweise an die Polizei, es kann aber auch intern aufgedeckt werden. Manchmal wird Untreue im Zusammenhang mit anderen Straftaten entdeckt.

Lässt sich Veruntreuung verhindern?

Es gibt Strategien, etwa das klassische Vier-Augen-Prinzip. Man soll nach Möglichkeit niemals einer einzigen Person vermögensrelevante Entscheidungen ermöglichen. Gerade im öffentlichen Bereich gibt es auch den Vorschlag Personalrotationen vorzunehmen. Niemand sollte 15 Jahre an der gleichen Stelle sein. Das funktioniert aber bei Fachleuten, die schwer zu ersetzen sind, nicht. Deshalb muss es interne Kontrollen geben - eine Revisionsabteilung und eine Complianceabteilung, die die Einhaltung der geltenden Regeln überwacht, um Missbrauch zu erschweren.

Im Fall Hüttl am Geoforschungszentrum gab es einen anonymen Hinweisgeber, der offenbar systematisch Belege gesammelt hat. Warum machen Menschen so etwas?

Es steht immer im Raum, dass das Denunzianten sind. Diese Einschätzung halte ich für völlig falsch. Meiner Erfahrung nach geht es diesen Menschen nicht um Denunziation. Sie wollen niemanden anschwärzen, sondern Schaden verhindern. Sie sehen, dass in dieser Firma oder Einrichtung etwas schiefgeht, etwas den Bach heruntergeht oder der Ruf leidet und können das nicht mitansehen. Gerade bei Delikten, die von außen schwer zu erkennen sind, wie bei Untreue, ist es häufig der Fall, dass die Verfahren nur durch solche Whistleblower in Gang kommen. Dieser Begriff bedeutet ja eigentlich „Schiedsrichter“. Der Whistleblower pfeift, weil er ein Foul gesehen hat, nicht um jemanden in die Pfanne zu hauen.

