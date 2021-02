Potsdam

Der Untreue-Skandal auf dem Schirrhof der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) bewegt die Gemüter der Mitarbeiter. In Gesprächen mit Mitarbeitern zeigen sich zwei Reaktionen: Überraschung einerseits, zugleich aber auch Erleichterung, dass der mutmaßliche illegale Weiterverkauf von Baumaterial auf Kosten der Stiftung endlich öffentlich geworden ist.

Nicht jeder ist von den Vorgängen überrascht: „Es war ein offenes Geheimnis, dass man auf dem Schirrhof was bestellen konnte“, sagt eine Mitarbeiterin der Stiftung der MAZ. Der Generaldirektor hat in einem Brief an alle Mitarbeiter diese nun dazu aufgerufen, sich selbst anzuzeigen, wenn man in der Vergangenheit irgendwelche Waren für den privaten Gebrauch über den Schirrhof erworben haben sollte.

Sorge um die Unabhängigkeit der internen Revision

Erstaunt sind Mitarbeiter allerdings über die Tatsache, dass der jahrzehntelange Leiter des Schirrhofs, der auch Chef des mittlerweile entlassenen Materialdisponenten des Schirrhofs ist, in die interne Überprüfung eingebunden wird. „Entweder er hat seinen Job nicht gemacht oder er ist involviert. Wieso ist der nicht längst beurlaubt?“, fragt man sich und fürchtet um die Unabhängigkeit der internen Revision. „Derjenige, der als Chef den Millionenschaden zu verantworten hat, weil er jede Rechnung gegenzeichnen muss, prüft nun selbst den Fall“, sagt ein Mitarbeiter.

Die Sorge von Vertuschung teilt auch ein anderer anonymer Hinweisgeber, der sich in einem Brief an die MAZ als „besorgter Mitarbeiter“ bezeichnet. Er schreibt: „Fast alle bisher bekannten Beteiligten sind aus dem Personalrat. Daher besteht die Vermutung, dass der Skandal nicht vollständig aufgeklärt werden soll. Das kann nicht sein! Es geht hier um Millionen Steuergelder und die Ehre unserer Stiftung“.

„Ich habe dort keine Mauscheleien festgestellt“

Es gibt allerdings nicht nur Schwarzmalerei: Ein Handwerker, der regelmäßig Aufträge für die SPSG ausgeführt hat, sagt der MAZ, dass bei Ausschreibungen und Vergaben sehr streng und formal vorgegangen werde. „Ich habe dort keine Mauscheleien festgestellt. Anderswo bekommt man Aufträge über Kontakte, aber das ist in der Schlösserstiftung nicht so. Dort hält man sich extrem an die Vorgaben, was für mich natürlich ein Nachteil ist. Symptomatisch für den Laden scheint mir das jedenfalls nicht, aber vielleicht hatte man eine Laus im Pelz“, sagt er.

Eine weitere langjährige Mitarbeiterin habe nach eigener Aussage nie etwas von den Geschäften auf dem Schirrhof mitbekommen und nimmt auch den Leiter des Schirrhofs in Schutz. Sie hält es für plausibel, dass es unter seinen Augen geschehen konnte, weil der Mann in den letzten Jahren neben seiner eigentlichen Funktion und der Aufgabe im Personalrat zusätzlich noch kommissarisch eine ganze Abteilung der Stiftung führen musste – dabei sei die Rechnungsprüfung und das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip womöglich in den Hintergrund geraten.

Gegen diese Theorie spricht allerdings der lange Zeitraum, in dem die Veruntreuung stattgefunden haben soll. Während die Staatsanwaltschaft sich wegen der Verjährungsfristen nur mit den vergangenen fünf Jahren befasst, soll die Innenrevision der SPSG und eine ebenfalls beauftragte externe Wirtschaftsprüfung alle vorhandenen Belege prüfen, die in mehr als zehn Jahren angefallen sind.

Im brandenburgischen Kulturministerium ist man mit der Reaktion des Generaldirektors zufrieden: „Die SPSG hat schnell und konsequent die erforderlichen Schritte eingeleitet. Der Generaldirektor hat von sich aus vorgeschlagen und entschieden, dass zusätzlich zur Staatsanwaltschaft auch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Aufklärung beauftragt wird“, teilte ein Sprecher auf MAZ-Anfrage mit.

Von Peter Degener