Die renommierte Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) wird von einem mutmaßlichen Untreue-Skandal erschüttert. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Mehrere Mitarbeiter sind bereits entlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige

Wie die MAZ exklusiv erfuhr, soll der Material-Disponent des Bauhofs der Stiftung jahrelang teils wertvolles Baumaterial sowie Werkzeuge illegal an Mitarbeiter weiterverkauft haben. Die Produkte hatte er zuvor für die Stiftung bestellt. Oberstaatsanwalt Frank Winter von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft gegen Korruption in Neuruppin bestätigte der MAZ am Montag den Fall. „Wir ermitteln gegen mehrere Tatverdächtige wegen Untreue.“ Die SPSG hatte selbst Anzeige gestellt, wie Sprecher Frank Kallensee am Montag auf Anfrage erklärte.

Der erste Verdacht kam demnach auf, als Anfang November 2020 noch vor ihrer Begleichung eine Rechnung identifiziert worden sei, „die keinem konkreten Vorhaben der Stiftung zugeordnet werden konnte“. Daraufhin wurde eine umfassende Überprüfung durch die Generalverwaltung der SPSG und die Innenrevision eingeleitet. Gleichzeitig wurden die Zuwendungsgeber der Stiftung, also die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund, informiert.

Schlösserchef Vogtherr: „Ein erheblicher Schaden“

Aus einem internen Schreiben des SPSG-Generaldirektors Christoph Martin Vogtherr an alle Mitarbeiter der Stiftung geht hervor, dass diese „Sonderprüfung des Beschaffungswesens auf dem Schirrhof“ schnell die Dimensionen der Untreue deutlich werden ließ: „Im Zuge der Ermittlungen haben sich zahlreiche Hinweise auf strafbare Handlungen eines Mitarbeiters, dessen Arbeitsverhältnis zwischenzeitlich im gegenseitigen Einvernehmen beendet worden ist, ergeben. Die Stiftung hat gegen ihren ehemaligen Beschäftigen Strafanzeige gestellte“, schreibt der Generaldirektor. Es „steht schon heute fest, dass der SPSG in den vergangenen Jahren ein erheblicher Schaden entstanden ist.“

In dem der MAZ vorliegenden Schreiben schildert Vogtherr das Vorgehen des Mitarbeiters: Er habe „bei einer Reihe von Vorgängen im Namen der SPSG Baumaterialien, Werkzeuge und auch Maschinen bestellt, die nicht für die Stiftung, sondern für andere Beschäftigte bestimmt gewesen waren.“ Diese hätten ihn „möglicherweise“ bar bezahlt, „offenbar in der Annahme, mit dem Geld würden die Forderungen gegen die Stiftung ausgeglichen werden. Tatsächlich verwendete der ehemalige Mitarbeiter das Geld aber für sich selbst. Den Rechnungsbetrag ließ er über den Stiftungshaushalt finanzieren. Die SPSG zahlte also für Waren, die sie nie benötigt oder erhalten hat“, schreibt Generaldirektor Vogtherr.

Viele Fälle sind bereits verjährt, weil das Geschehen schon seit Jahren anhält

Nach MAZ-Informationen soll es sich bei dem mutmaßlichen Hauptschuldigen um den langjährigen Materialdisponenten des Schirrhofes handeln, der kurz darauf seinen Hut nehmen musste. Soweit die Rechnungsbelege zurückreichten – mindestens zehn Jahre – sind nach Angaben von Stiftungsmitarbeitern an vielen Stellen Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Die Schadenssumme soll angesichts des langen Zeitraums nach MAZ-Informationen bei über einer Million Euro liegen.

Ein großer Teil dieser Summe ist wegen der kurzen Verjährungsfristen unwiederbringlich verloren. „Was länger als fünf Jahre zurück liegt, ist für uns nicht von Interesse“, so Oberstaatsanwalt Winter. Die Stiftung sagt zu dieser Frage: „Die Bezifferung der Schadenshöhe erfolgt im Zuge der laufenden Ermittlungen, deren Ergebnissen hier nicht vorzugreifen ist.“

Mitarbeiter kaufte ganzen Dachstuhl auf Rechnung der Stiftung

Aus Mitarbeiterkreisen der Schlösserstiftung regt sich Unmut darüber, dass der Fall, der längst internes Gesprächsthema ist, erst nach drei Monaten in dem Schreiben Vogt­herrs offiziell zu Sprache kommt. „Es gibt eine Wut, dass keine Aufklärung erfolgt. Man darf nicht nur untersuchen, was der Materialdisponent über Jahre gemacht hat. Man muss untersuchen, wer das möglich gemacht hat“, sagt ein Stiftungsmitarbeiter, der sich an die MAZ gewandt hat. Die Rechnungen für das Baumaterial werden geprüft und abgezeichnet. Schon hier hätten die illegalen Geschäfte auffallen können.

In einem Fall soll ein vollständiger Dachstuhl auf Rechnung der SPSG gezahlt und dann in einem Privathaus eines Mitarbeiters eingebaut worden sein. Der betreffende Mitarbeiter ist nach MAZ-Informationen ebenfalls bereits entlassen worden.

SPSG fordert Mitarbeiter zur Selbstanzeige auf

Zur Aufklärung der Fälle bittet Vogtherr nun die über 500 Mitarbeiter um Informationen und auch Selbstanzeige. Damit sollen die Vorgänge auf dem Schirrhof einerseits aufgeklärt werden, andererseits wolle man „versuchen, den eingetretenen Schaden mittels der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auszugleichen.“

Vogtherr appelliert an „alle Beschäftigen, die sich von dem ehemaligen Mitarbeiter Waren zum eigenen Gebrauch haben beschaffen lassen“, sich zu melden. „Ihre Aussage kann ein wichtiges Beweismittel sein“, so der Schlösserchef. Allerdings räumt er ein, dass eine Selbstanzeige auch zu arbeitsrechtlichen oder zivilrechtlichen Konsequenzen führen könne. Es seien der Stiftung bereits „weitere Fälle“ von Beschaffungen des Tatverdächtigen für andere Mitarbeiter bekannt.

Mitarbeiter fordern externe Prüfung

Eine Sorge von Mitarbeitern: Die interne Überprüfung wird von Leuten geleitet, die sehr nah am Geschehen und an den Beschuldigten sind. So sind sowohl der entlassene Materialdisponent, als auch sein langjähriger Chef und die nun mit der Sonderprüfung befasste Innenrevisorin alle Mitglieder im Personalrat. Es soll sogar freundschaftliche Verbindungen geben. Zu dieser Konstellation äußert sich die SPSG auf Anfrage allerdings nicht.

„Wir wollen, dass extern geprüft wird, was aus der Stiftung herausgezogen wurde und wer darin aktiv verwickelt ist, aber auch, wer etwas unterlassen hat und seinen Pflichten nicht nachgekommen ist“, sagt der Mitarbeiter. Der Schirrhof als Umschlagplatz zahlreicher Materialien sei von sich aus ein korruptionsanfälliger Bereich – nun müssten auch die Strukturen angeschaut werden, die die Straftaten ermöglicht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt allerdings nicht gegen den Leiter des Schirrhofes und habe dies auch in den vergangenen Monaten noch nicht getan, wie Oberstaatsanwalt Winter der MAZ sagte.

Nicht der erste Fall von Bereicherung in der Schlösserstiftung

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat nach eigenen Angaben bereits im Dezember einen externe Wirtschaftsprüfer kontaktiert und im Januar auch beauftragt. „Die Wirtschaftsprüfungskanzlei soll unter anderem jene Risiken im Beschaffungsprozess identifizieren, die den Schadensfall erst ermöglicht haben“, erklärt die Schlösserstiftung.

Das ist die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten Die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten (SPSG) kümmert sich um die ehemaligen königlichen Besitztümer in Brandenburg und Berlin, darunter auch die Potsdamer Schlösserlandschaft, die zum Welterbe gehört. Neben den Potsdamer Liegenschaften gehören auch die Schlösser in Paretz; Caputh und Rheinsberg, sowie die Berliner Pfaueninsel und Charlottenburg zum Verantwortungsbereich der Stiftung. Seit 2019 ist Christoph Martin Vogtherr der Generaldirektor. Als Schirrhof wird der Bauhof der Stiftung am Park Sanssouci in der Lennéstraße bezeichnet. Dort befinden sich zahlreiche Werkstätten und das Skulpturendepot. Außerdem wird dort zahlreiches Baumaterial gelagert. Auch zahlreiche Fragmente von Skulpturen und Potsdamer Gebäuden liegen auf dem Schirrhof, bis sie – zum Beispiel im Fall von Rekonstruktionen – noch einmal wiederverwendet werden.

Es ist nicht der erste Fall von Bereicherung in der Schlösserstiftung, womöglich aber der größte. 2018 war bereits eine Kassiererin der Stiftung vom Amtsgericht zu einer auf Bewährung ausgesetzten Freiheitsstraße von zehn Monaten verurteilt worden. Sie soll verteilt über mehrere Wochen im herbst 2010 insgesamt 42671 Euro Tageseinnahmen aus dem Tresor des Besucherzentrums an der Historischen Mühle gestohlen haben.

