Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst gibt für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Unwetterwarnung für Potsdam heraus. Es treten Gewitter mit Starkregen auf. Die Niederschlagsmenge liegt zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter.

Diese Schwemme hat bereits eine Folge: Der Straßenbahnverkehr in Potsdam wurde vorzeitig eingestellt. Das teilt der Verkehrsbetrieb in Potsdam via Twitter mit und empfiehlt, Busse zu nutzen.

Außerdem sind Hagel und Sturmböen bis 100 km/h möglich, so der Wetterdienst. Passanten sollen aufpassen, weil Äste herabfallen könnten.

Von Alexander Engels