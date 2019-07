Berliner Vorstadt

Zwangspause hieß es am Samstagabend beim Open-Air-Konzert der Band „Madsen“ im Waschhaus. Wegen des Unwetters mussten die Veranstalter das Konzert unterbrechen, baten die Besucher, sich in der Arena, dem Foyer oder an der Bar zu sammeln. Nach einer Pause ging das Konzert aber weiter. „Wir haben pausiert und trotzen nun dem Regen“, hieß es am Abend auf MAZ-Anfrage.

Von MAZonline