Potsdam

Die Unwetternacht ist vorüber; die Einsätze zur Bekämpfung der Folgen laufen immer noch. Die Feuerwehr vermeldet 185 Einsätze bis 6.30 Uhr früh; rund 100 Katastropgenschützer waren daran beteiligt. Auch das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz sind beteiligt.

Vor allem vollgelaufene Keller und Tiefgaragen beschäftigten die Einsatzkäfte. In der ProCurand-Seniorenresidenz an der Hegellallee steht die Tiefgarage unter Wasser; die Stromversorgung der Einrichtung war zeitweise ausgefallen; eine Evakuierung wurde erwogen. Inzwischen ist der Strom wieder da, aber die Aufzüge stehen still, weil die Schächte geflutet sind.

ProCurand-Seniorenresidenz unter Wasser Quelle: Rainer Schüler

Das komplette Untergeschoss der Einrichtung steht handbreit unter Wasser. Die Feuerwehr pumpt noch ab. „Das passiert ein paar Mal im Jahr“, sagt ein technischer Mitarbeiter der ProCurand Hauptverwaltung Berlin: „Ab 25 Liter Regen pro Quadratmeter drückt es die Gullideckel hoch, und Wasser läuft von der Straße hinunter in die tiefer liegenden Eingangsbereiche.“

ProCurand unter Wasser Quelle: Rainer Schüler

Das Abwassernetz sei in der Hegelallee viel zu klein dimensioniert.

Unwetter in Potsdam: Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz. Quelle: Rainer Schüler

Im Alten Rad von Eiche ist ein Damm durchgeweicht, der ein Rückhaltebecken sichert; hier sind Feuerwehren und THW im Einsatz, den Dammbruch noch zu verhindern.

Lediglich am Stadtkanal in der Yorckstraße bietet sich ein stimmungsvolles Bild. Der sonst stets trocken gefallene Kanal ist voll gelaufen.

Von Rainer Schüler