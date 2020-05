Potsdam

Seit einer Woche hat es in Potsdam keine neuen Corona-Infizierten gegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

Insgesamt acht Coronakranke befinden sich derzeit noch im Ernst von Bergmann-Klinikum in Behandlung. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation des Krankenhauses und werden beatmet.

Am Mittwoch befanden sich noch 109 Potsdamer in häuslicher Quarantäne. Das sind vier weniger als am Dienstag.

Seit Februar 2020 haben sich 631 Potsdamer mit dem Coronavirus infiziert, 476 gelten als genesen. 53 Potsdamer starben an den Folgen des Coronavirus.

