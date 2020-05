Potsdam

Es gibt einen neuen Corona-Infektionsfall in Potsdam. Dem Gesundheitsamt liegen damit seit Februar insgesamt 629 gemeldete Covid-19-Erkrankungen in Potsdam vor. In den zurückliegenden sieben Tagen gab es zwei Neuinfektionen – die Grenze für neue Eindämmungsmaßnahmen liegt bei 35.

Zahl der Genesenen steigt

Die Todeszahl ist nicht gewachsen. Insgesamt 50 mit dem Coronavirus infizierte Potsdamerinnen und Potsdamer sind seit Februar 2020 gestorben. Außerdem starben 29 Corona-Patienten in Potsdam, die nicht aus der Landeshauptstadt stammen.

Anzeige

Aktuell gelten 458 Potsdamerinnen und Potsdamer, die mit dem Coronavirus infiziert waren, als genesen. Im Vergleich zu Dienstag stieg diese Zahl um sieben Personen an.

Weitere MAZ+ Artikel

140 Potsdamer in Quarantäne

In den Kliniken der Landeshauptstadt Potsdam werden insgesamt 14 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, behandelt: im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ 13 und im St.-Josefs-Krankenhaus ein Patient. Auf der Intensivstation des Bergmann-Klinikums werden vier Corona-Patienten behandelt, zwei von ihnen werden beatmet. Das Josefs hat keine Intensivfälle aktuell.

Derzeit befinden sich 140 Potsdamerinnen und Potsdamer als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne.

Von Alexander Engels