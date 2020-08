Potsdam

Die Corona-Zahlen in Potsdam bleiben weiter stabil. In den vergangenen 24 Stunden kamen keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Potsdam infiziert haben, liegt demnach weiterhin bei 676.

In den vergangenen sieben Tagen ist in Potsdam somit bei sechs Personen das Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt 599 Personen gelten in Potsdam als genesen. 130 Kontaktpersonen der Kategorie I befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Diese erhöhte Zahl geht auf die nachgewiesene Coronainfektion im Kontext des Horts Sonnenschein zurück.

Im Klinikum Ernst von Bergmann (EvB) wird ein Corona-Patient auf der Normalstation betreut. Im Alexianer-Krankenhaus St. Josefs gibt es derzeit keine Corona-Patienten.

Die Zahl der verstorbenen Potsdamerinnen und Potsdamer im Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt bei 52. Die Zahl der Verstorbenen mit externem Wohnort liegt bei 30

Von MAZonline/jru