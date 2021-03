Potsdam

Das Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße in Potsdam wird ab Mittwoch, 17. März, wieder öffnen. Nach der neuen Eindämmungsverordnung in Brandenburg sei das wieder möglich, so die Initiatoren. Und das wolle man nach kurzer Vorbereitungszeit auch nutzen.

So werden wieder Veranstaltungen im Kuppelsaal stattfinden können. Deren Teilnahme ist allerdings nur nach Voranmeldung auf der Internetseite www.urania-planetarium.de möglich, wochentags auch telefonisch unter 0331/2702721.

Alle Regeln werden eingehalten

Das Hygienekonzept des Planetariums umfasse alle derzeit üblichen Anforderungen an eine Bildungseinrichtung: Tragen einer medizinischen Maske, Abstandsregeln, permanente Frischluftzufuhr, Teilnahmeliste zur Kontaktverfolgung, ein Wegeleitsystem und ausreichend Desinfektionsmittelspender, schildern die Betreiber.

Demnach können auch wieder Schulklassen oder Kindergartengruppen – ohne Gruppendurchmischung im Klassenverband – Termine für astronomische Bildungsveranstaltungen im Planetarium buchen.

Highlights im kommenden Programm sind beispielsweise der bundesweite Astronomietag zum Thema Mond am 20. März, eine neue Show über astronomische Orte in der Landeshauptstadt Potsdam am 24. März und ein umfangreiches Programm in den Osterferien.

Von Marcus J. Pfeiffer