Potsdam

Rost-rot wird sich der Mond am Himmel färben: Von Deutschland aus kann man am Dienstag (16. Juli) eine partielle Finsternis des Erdtrabanten beobachten. Zumindest wenn das Wetter mitspielt. „Beim Maximum gegen 23.30 Uhr sind knapp zwei Drittel des Mondes vom rötlichen Erdschatten bedeckt“, heißt es bei der Vereinigung der Sternenfreunde im hessischen Heppenheim.

Den Sternenfreunden zufolge wird der Mond am Dienstag gegen 20.40 Uhr zunächst in den Halbschatten und gegen 22.00 Uhr dann in den Kernschatten eintauchen. Das Maximum der Finsternis wird demnach gegen 23.30 Uhr sein. Am Mittwochmorgen um ein Uhr verlässt dann der Mond den Kernschatten wieder, um 2.20 Uhr ist das Spektakel endgültig vorbei.

Auch in Brandenburg gibt es einige Möglichkeiten, die so genannte „MoFi“ zu verfolgen. Der Sternenpark Westhavellland hat einige gute Beobachtungsstellen, die von Rathenow aus zum Teil schon in zehn Minuten zu erreichen sind. Der Vorteil des Parks: Das Gebiet ist ziemlich dunkel und der Sternenhimmel erscheint in aller Pracht – so also auch der Blutmond.

Klaren Himmel vorausgesetzt können Interessierte die Mondfinsternis hier bei freiem Eintritt ab 22 Uhr durch mehrere Teleskope verfolgen. Eigene Feldstecher und Picknickdecken sollten mitgebracht werden. In einem Vortrag werden um 21 Uhr zunächst die unterschiedlichen Arten astronomischer Finsternisse erläutert. Auch die Sternwarte Beelitz ( Potsdam-Mittelmark) ist ab 20 Uhr für Besucher geöffnet.

Nur bei gutem Wetter

Ab 22 Uhr Uhr führt auch das Potsdamer Urania-Planetarium mit vier Teleskopen eine Beobachtung durch. Interessierte Sternegucker sind ans Havelufer in der Schiffbauergasse eingeladen –die Mitnahme eines Fernglases wird empfohlen, um die Wartezeit am Teleskop zu überbrücken. Bis Mitternacht werden freie Mitarbeiter des Potsdamer Planetariums mit Fernrohren vor Ort sein - gutes Wetter vorausgesetzt.

Eine gute Sicht werden wohl vor allem Schaulustige im Süden Deutschlands haben. „Südlich des Mains sind die Chancen am größten“, sagte Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst. Die Wolkenverteilung sei über Deutschland zweigeteilt: Über dem Norden gebe es eine dichte Bewölkung. Mit Glück könne aber in Richtung Nordosten die Wolkendecke auch mal aufbrechen und den Blick auf den Mond freigeben.

Die nächste Finsternis, bei der unser Mond deutlich sichtbar verdunkelt wird, findet erst im Mai 2022 statt. Falls Sie am Dienstagabend nur Wolken sehen oder keine Chance haben, die Aussicht über ein Teleskop zu genießen: Über timeanddate.de wird ein Livestream für diejenigen bereitgestellt. Der Stream startet heute um 20.30 Uhr und kann hier verfolgt werden:

Von MAZonline