Action Painting auf der Bühne ist angesagt

Potsdam

Gewöhnlich ringen Maler abgeschieden in ihrem Atelier mit Pinsel und Leinwand und der Frage, ob ihr Werk fertig ist. Gegenwärtig entstehen auffällig oft großformatige Bilder auf Bühnen. Die Malerei rückt sich als Darstellende Kunst ins Rampenlicht oder wird zum Teil einer Performance.

Ein ausgeklügeltes Bild

Beim Berliner Theatertreffen waren es Schauspieler aus Dresden, die während ihrer Aufführung von Dostojewskis „Erniedrigte und Beleidigte“ mit Farbtöpfen auf eine hohe Leiter stiegen und abstrakte Muster auftrugen. Dabei agierten sie nach einem Plan, den Maler Tilo Baumgärtel und Regisseur Sebastian Hartmann ausgeklügelt hatten. Die Zuschauer konnten zum Schluss ein trauriges Mädchengesicht erkennen, was auch Sinn machte.

Streetart im Nikolaisaal

Am Mittwochabend stand der deutsche Streetartkünstler Jim Avignon auf der Bühne des Potsdamer Nikolaisaals und veranstaltete ein „Live Painting“ zu feurig dargebotenem Funk eines Streicherduos. Kritiker beanstandeten, dass nicht wirklich interagiert wurde. Das zehn Meter breite Panorama aus bunten Gegenständen wie Gitarre, Elefant, Pfeife und Handy wurde erst nach dem Konzert vom Pop-Art-Künstler vollendet und soll nun eine Zeit lang ausgestellt werden.

Malerei und Tanz

Am Donnerstagabend war es die Malerin Franziska Löwe, die auf der Bühne der fabrik Potsdam Eier aufschlug, um frische Ölfarbe für ein „Action Painting“ anzurühen. Gemeinsam mit der Tänzerin Laura Heinecke brachte sie das Stück „Allegoría – Moment in Farbe und Haut“ zur Uraufführung. In sieben Szenen wird ein Dialog zwischen Malerei und Bewegung behauptet. Heinecke nimmt zunächst drei Posen ein, die Löwe auf einer Glasscheibe skizziert. Dann gibt die Malerin der Tänzerin drei Positionen vor, die sie ausfüllt.

Noch zwei Aufführungen in Potsdam Laura Heinecke wurde 1984 in Potsdam geboren. Sie ist Tänzerin und Choreografin. Zuletzt führte sie mit fünf Tänzern das Stück „A Millimeter in Light Years“ auf. Mit ihrer eigenen Company erarbeitet sie spartenübergreifende Projekte. „Allegoría –Moment in Farbe und Haut“ ist ihre sechste Produktion. Franziska Löwe wurde 1977 in Berlin geboren. Sie studierte Kunst und lebt als freie Malerin und unterrichtet an Berliner Gymnasien das Fach Kunst. Nächste Aufführungen:21. Sep., 20 Uhr; 22. Sep., 11 Uhr. Fabrik. Schiffbauergasse, Potsdam. Karten an der Abendkasse und unter 0331/24 09 23.

Laura Heinecke praktiziert einen pantomimischen Tanz. Oft nimmt sie Haltungen ein, auf die sie mehrere Gesten und Blicke aufpfropft. Sie bewegt sich natürlich, im Einklang mit der Schwerkraft, nicht gegen sie. Auf ihr Solo folgt ein Solo der Malerin. Die hält zunächst demonstrativ inne vor der großen leeren Leinwand und trägt dann ohne Hast mit dicken und später mit dünnen Pinseln pastellfarbene, zum Schluss leuchtende Umrisse und Linien auf. Links ist eine menschliche Silhouette zu erkennen, der Rest bleibt unverbindlich und abstrakt. So wie der eingespielte Sound, der die etwas langatmige Szene wie in einem Film mit Bedeutung aufladen möchte. Das dritte Element, die Tonspur, wird nicht live erzeugt, gewinnt aber als romantisch-illustrativer Füllstoff mit inniglicher Frauenstimme immer mehr Geltung.

Ekstatische Selbstreinigung

Andachtsvolle Stille herrscht, wenn das Künstlerinnen-Duo vor dem Bild mit dem Rücken zum Publikum sitzt und staunt, ehe Heinecken mit einem gebärdenreichen Tanz auf die gestische Malerei reagiert. Später folgt, was kommen muss, denn wer denkt bei Farbe und Frauenkörper nicht an „Body Painting“. Bei Yves Klein drückten 1957 nackte Frauen blaue Farbe auf weiße Stoffe. Die entkleidete Laura Heinecke verschmiert irgendwann selbst die dicken Pinselstriche auf ihrer weißen Haut zu einem erdfarbenem Einerlei. Es folgt eine ekstatische Selbstreinigung.

Souvenir für Zuhause

Die Riesenleinwand besteht aus 40 Feldern. Zum Ende können sich die Besucher ein dekoratives Stück herausbrechen, es erwerben und rahmen lassen.

Von Karim Saab