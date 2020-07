Babelsberg

Warum eigentlich nicht? Ziemlich genau das dachten sich Christoph Gehre und sein Mitarbeiter Frederic Urban. Also haben sie ihre Vision für eine Neugestaltung der Babelsberger Karl-Liebknecht-Straße einfach mal bei der Stadtverwaltung eingereicht. „Wir haben unser Studio hier und haben vor zwei Wochen vor dem Weberhaus gesessen und überlegt, was man machen könnte“, sagt der 35-jährige Gehre.

Eigentlich ist er studierter Bühnenbauer, zeichnete verantwortlich für Bühne und Kostüm an der Oper Graz und der Landesbühne Sachsen; sein Kollege Urban ist Architekt. Nach dem Studium in Graz kam Christoph Gehre zurück in die Stadt seiner Kindheit. Er gestaltet aufwendige Bühnenbilder für Opern und Theater – hat aber auch schon für Berliner Kitas Lesegrotten und Schreibwerkstätten für Kinder konzipiert. Nun also Babelsberg.

Verrückbare Holzmodule für eine gemeinsame Nutzung

Das Konzept, das Christoph Gehre und Frederic Urban nun bei der Stadt eingereicht haben, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus. Moderne, verrückbare Holzelemente, die gleichermaßen zum Sitzen wie zum Bepflanzen einladen, Blumen, Bienen. Die Module sind kompakt und brauchen keine großen Installationsarbeiten, nicht einmal viel Fläche wird benötigt. „Fließende Formen“, sagt Christoph Gehre. „Wir haben hier nicht das Rad neu erfunden, man findet solche Projekte letztlich überall auf der Welt.“ Letztlich stehe aber auch weniger die Gestaltung im Vordergrund. „Es geht um den Gedanken des Austauschs, der Inklusion, um die Idee, etwas gemeinsam zu machen“, erklärt Gehre. Die Jugendlichen im Kiez bräuchten schließlich ebenso Räume wie die Fußballfans am Wochenende, die Senioren und die vielen Kinder im Kiez.

Er ist überzeugt, der Babelsberger Kiez könne solche Flächen gemeinsam bespielen, gemeinsam nutzen. „Vielleicht kann am Vormittag jemand dort arbeiten, irgendwann kommen die Kitagruppen, die Freundinnen zum Kaffeetrinken, die Eltern“, sagt er. „Die Frage ist ja am Ende immer, wie man eigentlich zusammenleben will.“ Zugleich weiß Christoph Gehre, dass die Erfolgsaussichten zur Zeit gering sind – schließlich hat er seine Idee initiativ bei der Stadt eingereicht, es gibt weder eine Ausschreibung noch ein aktuell geplantes Projekt in dieser Richtung. „Es ist ein idealistischer Gedanke, aber ich finde es spannend, das zu diskutieren, schließlich ist hier nicht mehr viel Vegetation“, sagt Gehre, „hier ist alles braun.“ Seine Idee sei eine Utopie, zugleich aber eine, an und mit der man arbeiten könne. „Nichts ist in Stein gemeißelt, lasst uns doch einfach mal Ideen reinwerfen und sehen, was passiert“, fordert Christoph Gehre. Ergo: Warum eigentlich nicht?

Von Saskia Kirf