Die Bürgerinitiative Nutheschlange hat am Donnerstagabend eine mobile Ausstellung zur Geschichte des umstrittenen Gebäude-Ensembles vor Ort vorgestellt. Auch Architekt Hinrich Baller war dabei und machte der Pro Potsdam schwere Vorwürfe.

Die Bürgerinitiative hat an der Nutheschlange mehrere Plakate und ein Banner ausgestellt. Die sogenannte Recherche-Ausstellung zeigt für etwa zehn Tage von der Wahl des Baugrundes über den Bau bis zur Gründung der Initiative für den Erhalt des Terrassenhauses – dem Kopf der Nutheschlange – die Entwicklungen des Areals. „Wir wollen mit der Ausstellung nach Corona die Nutheschlange wieder in Erinnerung rufen – auch den Behörden“, sagte Anja Laabs (Die Andere). Julia Laabs erklärte, dass die Ausstellung mobil sei und auch immer wieder bei anderen Veranstaltungen für Aufmerksamkeit zum Thema sorgen soll.

Klage beim Landgericht eingereicht

Der Architekt Baller erklärte in einer Diskussion zum aktuellen Stand der Debatte um den Erhalt seines Bauwerks, was genau an seinem Werk erhaltenswert sei. Abschirmung von CO2- und Lärm-Emissionen ausgehend von der Schnellstraße, der technische und konzeptuelle Zusammenhang mit den anderen Gebäuden sowie die bis heute bestehende „Auen-Landschaft“.

Neu waren die Argumente nicht. Dafür teilte er nicht nur mit, dass der Gebäudeeigentümer Pro Potsdam mit ihm einen Urheberrechtsstreit vor dem Landgericht begonnen hätte, sondern, dass er sich trotz hoher Gerichtskosten gegen die „negative Feststellungsklage“ wehren will – also die Prüfung, ob keine Urheberschaft vorliege. „Das wird schwierig, aber die Pro Potsdam macht es uns leichter, weil in der dicken Anklageschrift viele Lügen stehen“, sagt Baller. Darunter auch die Frage, ob Baller Bauleiter seines Gebäudes war und damit Baumängel verantworten müsste.

