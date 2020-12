Potsdam

Die Kabinen sind aufgebaut, die Stühle stehen bereit: Eine Woche vor dem Impfstart in der Potsdamer Metropolishalle hat sich die Brandenburgische Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) selbst ein Bild von dem Potsdamer Impfzentrum gemacht. Ab dem 5. Januar sollen Menschen hier gegen das Coronavirus geimpft werden. Gemeinsam mit Cottbus macht die Landeshauptstadt somit den Auftakt: Dort gehen die ersten beiden Impfzentren des Landes Brandenburg bereits in der kommenden Woche an den Start. Bisher verlaufe alles „wie am Schnürchen“, sagte die Ministerin am Montagmittag vor Pressevertretern. Nur wenige Stunden zuvor hatte sie ein Pflegeheim in Nauen besucht.

Dennoch dürfe man nicht vergessen, welch enormes Pensum die Ärzte und Pfleger in den Einrichtungen derzeit zu bewältigen hätten. 30 bis 35 Prozent seien derzeit selbst entweder mit dem Coronavirus infiziert, in Quarantäne – oder aufgrund anderer Erkrankungen ausgefallen. „Immer weniger müssen immer mehr leisten“, so Nonnemacher. Gleichzeitig stecke hinter dem Impfprozess eine „gigantische Logistik“. Es sei eine enorme Herausforderung, „die es im Land Brandenburg so noch nicht gab“.

Dem pflichtete auch Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg bei. Am wenigsten Aufwand mache wohl der Piks selbst, sagte er. Schließlich gehe es ab demnächst darum, für tausende Menschen einen Termin zu finden – beziehungsweise zwei. Denn der der Impfstoff zweimal verabreicht werden, damit er seine Wirkung entfalten kann. Außerdem müsse gewährleistet werden, dass es bei der medizinischen Versorgung nicht an an anderen Stellen zu Engpässen komme. Die etwa 100 Ärzte, die in den elf Brandenburger Impfzentren täglich zum Einsatz kommen, haben schließlich auch ihre eigenen Praxen. Ein entsprechendes Schichtsystem soll dafür sorgen, dass es vor Ort keine größeren Ausfälle gibt. „Wir können nicht einfach eine Praxis für eine Woche zumachen“, so Rostek.

Er erklärte auch, wie der Impfrozess in der Metropolishalle konkret ablaufen wird: Wer impfberechtigt ist, kann sich ab dem 4. Januar unter der 116 117 beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst melden. „Dann kommt man einen Termin im Impfzentrum“, so Rostek. Die Metropolishalle ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, außerdem stehen zahlreiche Parkplätze zu Verfügung. Vor Ort wird zunächst geprüft, ob die Ankommenden überhaupt impfberechtigt sind – etwa durch die Chipkarte der Krankenkasse. Gleichzeitig werde darauf geachtet, dass nie zu viele Menschen gleichzeitig in der Metropolishalle seien, die Abstände eingehalten werden – und die Halle stets belüftet wird. „Damit hier kein Hotspot entsteht“, sagte Rostek.

Wer sich einmal registriert hat, wartet zunächst darauf, in eine der Impfkabinen gerufen zu werden. Dort empfängt zunächst ein Arzt die Patienten in einem abgesonderten Bereich – hier haben sie die Gelegenheit Fragen zu stellen und sich über den Impfprozess aufklären zu lassen. „Jeder hat die Chance darauf, mit einem Arzt oder einer Ärztin zu reden“, so Rostek. Erst danach gehe es dann in den Bereich, in dem die eigentliche Impfung gesetzt wird. Wer danach wiederum noch eine Weile ruhen möchte, hat in der mehr als 3000 Quadratmer großen Halle dafür ebenfalls Gelegenheit. Wo sich sonst Filmstars tummeln, stehen nun also die Zeichen auf Pandemiebekämpfung: Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bedankte sich am Montag noch einmal bei der Filmgesellschaft, dass die Metropolishalle als Impfzentrum genutzt werden kann. Sie reihe sich damit ein in die Liste der Akteure, die zur Ermöglichung des Impfprozesses beitragen. Ob Gesundheitsämter oder die Kassenärztliche Vereinigung: Für alle sei dies eine Aufgabe, die sie so noch nie zu bewältigen hatten, sagte Schubert. Vieles sei Improvisation, dennoch sei er sich sicher, „dass wir in einer Woche erleben werden, dass das Impfzentrum in Potsdam funktioniert.“

Wenn am 5. Januar die ersten Menschen in der Metropolishalle geimpft werden, werden einige wohl noch Fragen zu der Impfung haben. Deshalb setze das Impfzentrum auch auf Aufklärung, betonte Nonnemacher. Die Gesundheitsministerin erklärte zudem, dass die derzeitige Impfkritik für sie schwer nachvollziehbar sei. Zu einer Impfung werde niemand gezwungen, so die Ministerin. Auf MAZ-Anfrage positionierte sich sich zudem zu Sonderrechten für Geimpfte: „Ich lehne es ab, gewisse Privilegien daran zu knüpfen, ob man geimpft ist,“ so die Gesundheitsministerin. In Deutschland habe man sich klar gegen eine Impfpflicht positioniert. Wer eine Impfung nicht wolle, würde auch nicht dazu gezwungen – das sei einer freiheitlichen Demokratie nicht gemäß.

Von Johanna Apel