Potsdam

Das Landgericht Potsdam hat die ehemalige Pflegerin des Oberlinhauses, die am Abend des 28. April 2021 vier wehrlose Menschen mit Behinderungen mit einem Messer getötet und eine weitere Bewohnerin lebensgefährlich verletzt hat, des vierfachen Mordes und versuchten Mordes in drei Fällen schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, die 52-jährige Potsdamerin in einer psychiatrischen Fachklinik unterbringen zu lassen. Die Frau leidet laut Sachverständigengutachten unter einer schweren Persönlichkeitsstörung. 

Die Angeklagte hätte wegen ihres psychischen Zustandes dringend ärztliche Hilfe bedurft, sagte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter in der Urteilsbegründung - auch an dem Tattag. Wäre die 52-Jährige an diesem Tag - wie es richtig gewesen wäre - zum Arzt gegangen, könnten die Opfer noch leben und wären nicht „auf so grausame Weise ums Leben gekommen“, so Horstkötter in seiner Urteilsbegründung.

Ein Berufsverbot wurden hingegen nicht ausgesprochen. Das Gericht hält diese Maßregel für entbehrlich - unter anderem, weil die Angeklagte jetzt für längere Zeit in Unfreiheit leben wird, leben muss.

Verteidigung plädierte auf Schuldunfähigkeit

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren, die Unterbringung und ein lebenslanges Berufsverbot gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen auf vollkommene Schuldunfähigkeit, hatte aber dennoch kein Strafmaß benannt. Normalerweise folgt auf Schuldunfähigkeit ein Freispruch – doch der Anwalt der Angeklagten scheute sich offenbar, so deutlich zu werden: Zu groß waren das Entsetzen, die Trauer und die Wut , die die Bluttat im Thusnelda-von-Saldern-Haus in Babelsberg weit über die Potsdamer Stadtgrenzen hinaus ausgelöst hatte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Prozessbeteiligten können binnen einer Woche Rechtsmittel dagegen einlegen. Die Urteilsbegründung hält zur Stunde an.

Von Nadine Fabian