AfD-Wahlhelfer in Potsdam geohrfeigt: Geldstrafe für reuigen Doppel-Täter

Alexander S. ist 18 Jahre alt – sein Gesicht ist noch immer das eines Kindes. Im Spätsommer 2018 war es Ziel einer Ohrfeige, die nun ein Nachspiel vor Gericht hat. Angeklagt ist ein 27-jähriger Potsdamer: Er gibt zu, Alexander S. am 9. September 2018 am Hauptbahnhof gegen die Hüfte getreten und mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Der Grund: Alexander S. hängte damals im Wahlkampf um den Posten des Potsdamer Oberbürgermeisters Plakate für die AfD auf – das passte dem Angeklagten nicht.

Opfer trägt Verletzung im Gesicht davon

Die zweite Backpfeife habe er abwehren können, sagt S., der von seiner Mutter zur Zeugenaussage begleitet wird. Der Tritt in die Hüfte habe nicht allzu wehgetan. Die Schmerzen an der Wange habe er hingegen drei Tage lang gespürt, aber mit einem kalten Lappen lindern können. Die Entschuldigung, die der Angeklagte vorträgt, nimmt S. an.

Gezerre um die Leiter fürs Plakate-Aufhängen

Am 11. September 2018 geriet der Angeklagte ein weiteres Mal mit AfD-Helfern in Konflikt. Am Bassinplatz packen drei Männer gerade ihr Equipment ein, um weiter zu ziehen, als er auf sie zuläuft und nach ein paar markigen Worten nach ihrer Leiter greift. Paul B. (21), der zwei Tage zuvor mit S. auf Tour war und diesen Vorfall auch gefilmt hatte, will die Leiter nicht hergeben. „Da ich den Täter schon kannte und wusste, ein Angriff steht unmittelbar bevor, habe ich die Leiter wie zum Schutz vor mich gehalten“, sagt er.

Im Gezerre um die Leiter zieht er den Kürzeren: Als der Angeklagte kurz locker lässt, knallt die Leiter B. auf Brust und Bauch. Im Schreck lässt er los – der Angeklagte greift zu und rennt mit der Leiter davon. Er habe sie in einen Container werfen wollen, sagt er vor Gericht. Weil der Müllplatz aber abgeschlossen gewesen sei, habe er die Leiter ins Gebüsch geworfen.

Schöffen lassen Vorwurf des Raubes fallen

Die Anklage vor dem Amtsgericht macht Eindruck: Raub, Nötigung, gefährliche Körperverletzung. Das Schöffengericht lässt den Raub-Vorwurf aber recht schnell fallen. Es sei nicht von Raub auszugehen, weil der Angeklagte die Leiter nicht für sich haben wollte und sie auch nicht behielt – er habe einfach verhindern wollen, dass die AfD-Helfer weiter plakatieren.

Aus der gefährlichen Körperverletzung wird am Ende der Verhandlung eine einfache für die Ohrfeige-Tritt-Kombination und eine fahrlässige für den offenbar unbeabsichtigten Stüber mit der Leiter. Die Nötigung bleibt bestehen. Das Gericht verhängt eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 15 Euro. „Ich weiß, dass das nicht die richtige Art und Weise war, um sich politisch auseinander zu setzen“, teilt der Angeklagte über seinen Anwalt mit.

Von Nadine Fabian